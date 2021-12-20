1 gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın bugün ne kadar? Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde en çok araştırılan konulardan biri olmayı sürdürüyor. Geride bıraktığımız haftada gerçekleşen FED ve Merkez Bankası faiz kararları, altın fiyatları üzerinde de etkili oldu. Merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımına giderken atın fiyatları da yükselişe geçti. Fed'in ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin ardından altın fiyatları güç kazanmaya başladı. Peki, yeni haftanın ilk gününde 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın alış-satış fiyatı ne kadar?
Altın, son dört haftayı da art arda kayıpla kapattıktan sonra piyasalardaki Fed belirsizliğinin kalkmasıyla yatırımcısına bir kez daha kazandırdı. Uzmanlar, dünya genelinde merkez bankalarının şahinleşmesine karşın enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydederek, yurt içinde de dolar kurunun yükseliş eğiliminin altının gram fiyatındaki artışta etkili olduğunu ifade etti.
Çeyrek altın 1644 lira alış ve 1686 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.6.599,00 TL'den alınan cumhuriyet altını 6.787,00 TL'den, 3.289,00 TL'den alınan yarım altın ise 3.363,00 TL'den işlem görüyor.
ALTINDA 2022 TAHMİNİ
ABN Amro'daki stratejisiter, altın fiyatı görünümünün olumsuz ilerleyeceğini ifade etti. 2022 sonu tahminleri ons başına 1.500 dolar ve 2023 sonu için ons başına 1.300 dolar olarak güncellendi. Stratejistler, "2022 ve 2023'te daha düşük altın fiyatları beklemeye devam ediyoruz. 2022'nin sonu için tahminimiz ons başına 1.500 dolar ve 2023 sonunda ons başına 1.300 dolar" açıklamasında bulundu.
Stratejist Yeliz Karabulut, 2022 yılında altın fiyatlarını etkileyecek olası önemli gelişmelerle ilgili olarak, “Fed enflasyonda kalıcılık konusunda tedirginliği artar faizleri nasıl pandemi başladığında aniden indirdiyse aynı şekilde arttırırsa, ben bu konunun oldukça makul bir senaryo olduğunu düşünüyorum, bu da altın fiyatlarında çöküşe neden olabilir. Diğer yandan jeopolitik riskler ve Çin emlak sektöründeki riskleri de kafamızın bir yerine not edilmesi gereken başlıklardır” şeklinde değerlendirdi.
ONS ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE
FED'in toplantısında 2022 yılı için üç faiz artışı, 2023 için de üç faiz artışı, 2024 yılı için ise 2 artış beklentisi öne çıktı. Fed'in izleyeceği bu para politikasının küresel piyasalarda doları güçlendirmesi, ters korelasyon etkisiyle de ons altın fiyatlarını baskılaması tahmininde bulunuluyor.