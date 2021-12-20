1 gram altın kaç TL oldu? Çeyrek altın bugün ne kadar? Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları

Stratejist Yeliz Karabulut, 2022 yılında altın fiyatlarını etkileyecek olası önemli gelişmelerle ilgili olarak, “Fed enflasyonda kalıcılık konusunda tedirginliği artar faizleri nasıl pandemi başladığında aniden indirdiyse aynı şekilde arttırırsa, ben bu konunun oldukça makul bir senaryo olduğunu düşünüyorum, bu da altın fiyatlarında çöküşe neden olabilir. Diğer yandan jeopolitik riskler ve Çin emlak sektöründeki riskleri de kafamızın bir yerine not edilmesi gereken başlıklardır” şeklinde değerlendirdi.