1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında son günlerde yaşanan sert yükselişler, küresel çaptaki enflasyonist baskının daha da derinden hissedilmesine neden olacaktır. Artan enflasyon baskılarına karşın merkez bankalarının izleyeceği yol haritası orta vadede ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Ayrıca yarın ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de piyasaların takibinde yer alacaktır.



Toparlamak gerekirse, Rusya – Ukrayna arasında devam eden savaş ortamı kısa vadede güvenli liman talebini ve ons altın fiyatlarını desteklerken, ilerleyen süreçte bölgedeki gelişmeler ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Gelişmelere bağlı olarak kısa vadede volatilitenin yüksek seyredebileceğini değerlendirirken, orta vadede ise başta Fed olmak üzere merkez bankalarının adımları ve küresel çapta enflasyon görünümü yakından izlenmelidir.



Ons altında yukarı yönlü seyrin sürmesi halinde 1.940 – 1950 dolar ve 24 Şubat’ta test edilen 1.974,40 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 1.974 dolar seviyesinin aşılması halinde 2.000 dolarlı seviyeler test edilecek olup, yükselişlerin devamlılığı açısından 2.000 dolar seviyesi üzerinde tutunma sağlanıp sağlanamayacağı önemli olacaktır. Gelişmelere bağlı olarak ons altında düzeltmelerin gündeme gelmesi halinde ise 1.925 – 1.915 dolar aralığı ilk destek bölgesi olup, devamında 1.900 dolar ve 1.880 dolar seviyeleri önem kazanacaktır. Yükselişlerin devamlılığı açısından 1.900 dolar üzerindeki seyrin korunması önem taşırken, 1.880 dolar altındaki kapanışlarda ise önceki aylarda gözlenen 1.850 - 1.800 dolar aralığındaki sıkışma alanının yeniden gündemde geldiği görülebilir.