1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar? GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın şiddetinin artmasıyla başta altın olmak üzere yatırımcıların güvenli varlıklara yönelimi hızlandı. Brent petrol, doğalgaz ve ons altın başta olmak üzere tüm emtialara yayılan ve hız kesmeden devam eden yükseliş ardından altın fiyatları anlık olarak takip ediliyor. İşte altın fiyatlarında son veriler...
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 899 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.459,00 liradan alınıyor, 1.481,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.923,00 liradan alınıyor, 2.961,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.828,00 liradan alınıyor, 5.902,00 liradan satılıyor.
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Piyasaların ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı olmayı sürdürürken; 14-15 Mart tarihinde gerçekleşecek olan kritik ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yaklaşıyor. Piyasaların Fed'den faiz artırım beklentisi 25 baz puan olurken; Fed'in faiz artırımıyla beraber dünyada doların güçlenmesi ve ters korelasyon etkisiyle altın fiyatlarının bu durumdan negatif etkilenmesi bekleniyor.
Onurcan Bal – Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Bir süredir gündemde olan jeopolitik endişeler küresel çapta risk iştahını baskılarken, güvenli liman talebinin güç kazanmasına katkı sağlıyor. Şubat ayı başından itibaren jeopolitik endişelerle yukarı yönlü bir seyir kaydeden ons altında Rusya’nın Ukrayna’ya askeri operasyon başlatmasının ardından yükselişlerin hız kazandığı ve 1.900 dolarlı seviyelerin aşıldığı görülüyor. Rusya – Ukrayna arasında devam eden savaş ortamı ve Fed cephesindeki gelişmeler ilerleyen günlerde ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır.
Rusya – Ukrayna kaynaklı haber akışları ve gelişmeler yakından takip edilecek olup, bölgedeki tansiyon ve savaş ortamı devam ettiği sürece güvenli liman talebiyle ons altında yükselişlerin devamı beklenebilir. Ancak bölgedeki gerilimin yatışması ve jeopolitik risklerin sindirilmesi durumunda ons altında kâr satışları gündeme gelebilir. Jeopolitik gelişmelerin yakından takip edileceği mevcut durumda volatil fiyatlamalara karşı hazırlıklı olunması gerekmektedir.
Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın belirsizlikleri artırdığını ifade etmesine karşın enflasyondaki yükseliş eğilimi ve sıkı işgücü piyasasına bağlı olarak mart ayında faiz artırımına gidileceğinin mesajını verdi. Piyasalar Fed’in mart ayı toplantısında 25 baz puan faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakarken, devam eden toplantılardaki faiz kararlarında enflasyon görünümü ve Rusya – Ukrayna arasındaki savaşın ekonomik etkileri dikkate alınacaktır.
Başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında son günlerde yaşanan sert yükselişler, küresel çaptaki enflasyonist baskının daha da derinden hissedilmesine neden olacaktır. Artan enflasyon baskılarına karşın merkez bankalarının izleyeceği yol haritası orta vadede ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Ayrıca yarın ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de piyasaların takibinde yer alacaktır.
Toparlamak gerekirse, Rusya – Ukrayna arasında devam eden savaş ortamı kısa vadede güvenli liman talebini ve ons altın fiyatlarını desteklerken, ilerleyen süreçte bölgedeki gelişmeler ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. Gelişmelere bağlı olarak kısa vadede volatilitenin yüksek seyredebileceğini değerlendirirken, orta vadede ise başta Fed olmak üzere merkez bankalarının adımları ve küresel çapta enflasyon görünümü yakından izlenmelidir.
Ons altında yukarı yönlü seyrin sürmesi halinde 1.940 – 1950 dolar ve 24 Şubat’ta test edilen 1.974,40 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. 1.974 dolar seviyesinin aşılması halinde 2.000 dolarlı seviyeler test edilecek olup, yükselişlerin devamlılığı açısından 2.000 dolar seviyesi üzerinde tutunma sağlanıp sağlanamayacağı önemli olacaktır. Gelişmelere bağlı olarak ons altında düzeltmelerin gündeme gelmesi halinde ise 1.925 – 1.915 dolar aralığı ilk destek bölgesi olup, devamında 1.900 dolar ve 1.880 dolar seviyeleri önem kazanacaktır. Yükselişlerin devamlılığı açısından 1.900 dolar üzerindeki seyrin korunması önem taşırken, 1.880 dolar altındaki kapanışlarda ise önceki aylarda gözlenen 1.850 - 1.800 dolar aralığındaki sıkışma alanının yeniden gündemde geldiği görülebilir.