1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Ocak altın verileri

Ons altın fiyatı haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en yüksek 1842 dolar seviyesini; en düşük ise 1828 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise, yüzde 32 düşüşle 1.831 TL'den işlem görüyor.
Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 796,76 lira seviyesini, en düşük ise 787,04 lira seviyesini gördü. Gram altın şu dakikalarda 792 TL'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 1310 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 223 liradan işlem görüyor.
Ons altın fiyatı yaklaşık 2 ayın zirvesinde hareket ediyor. Ons altın fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal teşvikleri azaltma planını desteklediğini açıklamasının ardından yükselirken; ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlik de altın fiyatlarını destekliyor. Bunun yanında, ABD tahvil faizlerinde yaşanan gerileme de ons altın fiyatlarını desteklen bir diğer unsur olarak görülüyor.
Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, ons altındaki son değişimleri değerlendirdi. Karadağ, "Teknik olarak; 1835 dolar seviyesinin üzerinde kasım ayı içerisinde de seyirler görüldü ve en fazla 1877 dolar direncine doğru bu hareketini gerçekleştirebildi. Dolayısıyla yeniden böyle bir senaryoda 1835 dolar üzerinde 1877 dolar direnci izlenecektir. Geri çekilmelerde 1815-1805 dolar destek alanı olurken, 1800 dolar psikolojik destek noktası olarak görülüyor. Bu seviyelerinde altında bir eğim 1780-1750 dolar destek alanını gündeme getirebilir. " ifadelerini kullandı.