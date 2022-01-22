1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Ocak altın verileri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Sosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı Önce aldatıldı sonra terk edildiSosyal medyada günün konusu... Sevgilisine böbreğini bağışladı! Önce aldatıldı sonra terk edildi#Sosyal Medya
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Evli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendiEvli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendi #Fıtık
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
HABERLEREkonomi Haberleri

1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Ocak altın verileri

#Altın#1 Gram Altın#Altın Fiyatları

Altın, piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda ilgi görmeye devam ediyor. Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde kritik seviye olan 1835 dolar seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyordu. Peki, bugün 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Ocak altın verileri

1/61 GRAM ALTIN KAÇ TL Çeyrek altın ne kadar oldu 22 Ocak altın verileri
2/61 GRAM ALTIN KAÇ TL Çeyrek altın ne kadar oldu 22 Ocak altın verileri

Ons altın fiyatı haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en yüksek 1842 dolar seviyesini; en düşük ise 1828 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise, yüzde 32 düşüşle 1.831 TL'den işlem görüyor.

3/61 GRAM ALTIN KAÇ TL Çeyrek altın ne kadar oldu 22 Ocak altın verileri

Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 796,76 lira seviyesini, en düşük ise 787,04 lira seviyesini gördü. Gram altın şu dakikalarda 792 TL'den işlem görüyor.

4/61 GRAM ALTIN KAÇ TL Çeyrek altın ne kadar oldu 22 Ocak altın verileri

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1310 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 223 liradan işlem görüyor.

5/6Ons altın fiyatı 2 ayın zirvesinde

Ons altın fiyatı 2 ayın zirvesinde!

Ons altın fiyatı yaklaşık 2 ayın zirvesinde hareket ediyor. Ons altın fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal teşvikleri azaltma planını desteklediğini açıklamasının ardından yükselirken; ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlik de altın fiyatlarını destekliyor. Bunun yanında, ABD tahvil faizlerinde yaşanan gerileme de ons altın fiyatlarını desteklen bir diğer unsur olarak görülüyor.

6/61 GRAM ALTIN KAÇ TL Çeyrek altın ne kadar oldu 22 Ocak altın verileri

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, ons altındaki son değişimleri değerlendirdi. Karadağ, "Teknik olarak; 1835 dolar seviyesinin üzerinde kasım ayı içerisinde de seyirler görüldü ve en fazla 1877 dolar direncine doğru bu hareketini gerçekleştirebildi. Dolayısıyla yeniden böyle bir senaryoda 1835 dolar üzerinde 1877 dolar direnci izlenecektir. Geri çekilmelerde 1815-1805 dolar destek alanı olurken, 1800 dolar psikolojik destek noktası olarak görülüyor. Bu seviyelerinde altında bir eğim 1780-1750 dolar destek alanını gündeme getirebilir. " ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#1 Gram Altın#Altın Fiyatları