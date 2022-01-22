1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Ocak altın verileri

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, ons altındaki son değişimleri değerlendirdi. Karadağ, "Teknik olarak; 1835 dolar seviyesinin üzerinde kasım ayı içerisinde de seyirler görüldü ve en fazla 1877 dolar direncine doğru bu hareketini gerçekleştirebildi. Dolayısıyla yeniden böyle bir senaryoda 1835 dolar üzerinde 1877 dolar direnci izlenecektir. Geri çekilmelerde 1815-1805 dolar destek alanı olurken, 1800 dolar psikolojik destek noktası olarak görülüyor. Bu seviyelerinde altında bir eğim 1780-1750 dolar destek alanını gündeme getirebilir. " ifadelerini kullandı.