1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son veriler...

Altın piyasası, Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta gerçekleştirdiği toplantı ardından hareketlendi. Var olan altınlarını değerlendirmek veya ilk kez yatırım yapacak olanlar altın fiyatlarında güncel rakamları merak ediyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum ne? 1 gram altın kaç TL?
Ons altın Fed toplantısı sonrası sürdürdüğü yükseliş eğilimine bugün ara verirken; haftanın son işlem gününe 1942 dolardan başlamış, en yüksek 1945 doları, en düşük ise 1927 dolar seviyesini görmüştü.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın 914 TL seviyesinde işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.481,00 liradan alınıyor, 1.505,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.970,00 liradan alınıyor, 3.013,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altın 5.921,00 liradan alınıyor, 6.004,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Ons altında yeniden zirvelerin görünebileceğinin altını çizen ALB Yatırım Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, "Ons altın fiyatı için 1950 ve 1975 dolar seviyeleri ilk önemli direnç bölgeleri konumunda bulunurken, bu seviyelerin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde kısa süreli yeni zirveler oluşabilir. Direnç bölgesinde yavaşlama olması halindeyse 1880 dolara doğru satış baskısı oluştuğunu görebiliriz. " değerlendirmesinde bulundu.