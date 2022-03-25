1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları verileri

Altın fiyatlarına ilgi haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Var olan yatırımlarını değerlendirmek isteyen veya ilk kez yatırımda bulunacak olan vatandaşlar, gram, çeyrek başta olmak üzere tüm altın türlerinde güncel verileri inceliyor.
Altının ons fiyatı, 8 Mart tarihinde ABD ve İngiltere’nin Rusya’ya petrol ambargosu uygulamasıyla beraber 2070 dolara yükseldikten sonra düşüş eğilimine girerken; hafta genelinde dar banttaki hareketini sürdürüyor. Ons altın dün gün içerisinde en yüksek 1957 dolar seviyesini; en düşük 1937 dolar seviyesini görürken 25 Mart tarihinin ilk saatlerinde 1958 dolar seviyesinden işlem görüyor.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın 934 TL seviyesinde işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.517,00 liradan alınıyor, 1.536,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 3.034,00 liradan alınıyor, 3.073,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altın 6.058,00 liradan alınıyor, 6.124,00 liradan satılıyor.
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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın geçtiğimiz pazartesi günü yaptığı konuşmasındaki şahin tonda açıklamalar, piyasaların bir sonraki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceği beklentilerini yükseltti. Başkan Powell konuşmasında, “Fed gerekirse her seferinde 25 baz puandan fazla faiz artışı yapacaktır” şeklinde belirtmişti. Bu açıklamalar sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizleri Mayıs 2019 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; dünya borsa endeksleri de baskılanmıştı. Ons altın fiyatları, genellikle ABD tahvil faizleri ile ters korelasyon içinde olurken; Powell’ın agresif açıklamaları sonrası değer kaybına yönelmişti.
Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Fed’in bu toplantıda bilanço küçültmeye başlamasıyla beraber, 50 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığı kuvvetlendi. ABD Merkez Bankası, 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yaklaşık 3 yıl aradan sonra faiz artırımına gitmişti. Fed'in faiz artırım takvimini öne çekmesindeki en kuvvetli sebep olarak, ABD enflasyon oranlarının 40 yılın zirvesinde bulunması öne çıkıyor.