GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarının en önemli gündemi Rusya-Ukrayna savaşı olmayı sürdürürken; burada tansiyonun artması ya da azalması altın fiyatları üzerinde direkt etkili oluyor. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,77 azalışla 926 liradan işlem görüyor. Peki, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın 926 TL seviyesinde işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.503,00 liradan alınıyor, 1.522,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 3.008,00 liradan alınıyor, 3.027,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altın 6.008,00 liradan alınıyor, 6.074,00liradan satılıyor.
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Ons altın fiyatları geride kalan haftayı yükselişle tamamladı. Ons altın haftanın ilk gününde 1918 dolar ile 1941 dolar arasında dalgalı bir seyir izledi. Ons altın pazartesi günü kapanışta 1935 dolar değerini aldı.
Salı günü ise sert gerileyen ons altın gün içinde 1910 dolara kadar düştü. Ons altın gün içi en yüksek 1938 dolara yükselirken kapanışta 1921 dolara kadar çekildi.
Ons altın çarşamba gününden itibaren yönünü yukarı çevirdi. Hafta ortasında en düşük 1915 dolar değerini alan ons altın en yüksek ise 1948 dolara kadar yükseldikten sonra 1944 dolar seviyesinde dengelendi.
Geride kalan haftada gram altın da sınırlı yükseldi. Pazartesi günü 912 TL ile 925 TL arasında dalgalı bir seyir izleyen gram altın haftanın ilk işlem gününü 922 dolar seviyesinde tamamladı.
Salı günü düşüşe geçen gram altın gün içinde en düşük 911 TL oldu. En yüksek ise 924 TL'ye çıkan gram altın salı gününü 915 TL'den tamamladı.
Çarşamba ,günü gram altında yukarı yönlü bir seyir başladı. 930 TL'ye kadar yükselen gram altın, en düşük 912 TL değerini aldı. Gram altın günü 928 TL'den tamamladı.
Gram altındaki yükseliş perşembe günü de devam etti. Gün içerisinde en düşük 922 TL olan gram altın, en yüksek ise 937 TL'ye yükseldi Gram altın günü 932 TL seviyesinde tamamladı.
Gram altın haftanın son işlem gününde ise perşembe günkü verilerini korudu. Gün içinde en düşük 927 TL olan gram altın, en yüksek 937 TL'ye çıkarken gün sonunda 932 TL oldu.
Böylece kapanış değerleri dikkate alındığında gram altın haftayı yüzde 1.08 artış ile tamamladı.