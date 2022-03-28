GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 1 gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar?

GRAM ALTINDA GEÇTĞİMİZ HAFTAKİ DEĞİŞİMLER

Geride kalan haftada gram altın da sınırlı yükseldi. Pazartesi günü 912 TL ile 925 TL arasında dalgalı bir seyir izleyen gram altın haftanın ilk işlem gününü 922 dolar seviyesinde tamamladı.



Salı günü düşüşe geçen gram altın gün içinde en düşük 911 TL oldu. En yüksek ise 924 TL'ye çıkan gram altın salı gününü 915 TL'den tamamladı.



Çarşamba ,günü gram altında yukarı yönlü bir seyir başladı. 930 TL'ye kadar yükselen gram altın, en düşük 912 TL değerini aldı. Gram altın günü 928 TL'den tamamladı.



Gram altındaki yükseliş perşembe günü de devam etti. Gün içerisinde en düşük 922 TL olan gram altın, en yüksek ise 937 TL'ye yükseldi Gram altın günü 932 TL seviyesinde tamamladı.



Gram altın haftanın son işlem gününde ise perşembe günkü verilerini korudu. Gün içinde en düşük 927 TL olan gram altın, en yüksek 937 TL'ye çıkarken gün sonunda 932 TL oldu.



Böylece kapanış değerleri dikkate alındığında gram altın haftayı yüzde 1.08 artış ile tamamladı.