1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında güncel veriler

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan değişikliklere göre vatandaşlar alım ve satım yapıyorlar. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor. Peki, cumhuriyet ve yarım altında son durum ne? Gram altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...