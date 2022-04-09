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1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında güncel veriler

#Altın#Gram Altın#Çeyrek Altın

Altın fiyatları hafta sonunda da yatırımcısının gündemindeki yerini koruyor. Altın yatırımcısının bir gözü Rusya-Ukrayna savaşında olurken; diğer gözü ABD Merkez Bankası’nın para politikasında olmayı sürdürüyor. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, 0,84 dolar yükselişle 1.947 dolar seviyesin işlem görüyor. Peki, 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında güncel veriler

1/51 GRAM ALTIN KAÇ TL Çeyrek altın ne kadar Altın fiyatlarında güncel veriler

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan değişikliklere göre vatandaşlar alım ve satım yapıyorlar. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor. Peki, cumhuriyet ve yarım altında son durum ne? Gram altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...

2/51 GRAM ALTIN KAÇ TL Çeyrek altın ne kadar Altın fiyatlarında güncel veriler

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın 923 TL seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.498,00 liradan alınıyor, 1.517,00 liradan satılıyor.

3/5 1 GRAM ALTIN KAÇ TL Çeyrek altın ne kadar Altın fiyatlarında güncel veriler

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.996,00 liradan alınıyor, 3.035,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altın 5.982,00 liradan alınıyor 6.048,00 liradan satılıyor.

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4/5ALTIN FİYATLARINDA FED ETKİSİ

ALTIN FİYATLARINDA FED ETKİSİ

Altının ons fiyatı, bu hafta açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları sonrası yatay bir seyirde hareket ediyor. Fed tutanaklarında 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Ayrıca, birçok Fed üyesi bir ya da birden fazla 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığı yönünde fikir belirtti. Bilanço daraltma planının 3-4 Mayıs'ta yapılacak toplantısında onaylanması beklentisi öne çıktı.

5/51 GRAM ALTIN KAÇ TL Çeyrek altın ne kadar Altın fiyatlarında güncel veriler
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