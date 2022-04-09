1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında güncel veriler

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan değişikliklere göre vatandaşlar alım ve satım yapıyorlar. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor. Peki, cumhuriyet ve yarım altında son durum ne? Gram altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın 923 TL seviyesinde işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.498,00 liradan alınıyor, 1.517,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.996,00 liradan alınıyor, 3.035,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altın 5.982,00 liradan alınıyor 6.048,00 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, bu hafta açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları sonrası yatay bir seyirde hareket ediyor. Fed tutanaklarında 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Ayrıca, birçok Fed üyesi bir ya da birden fazla 50 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakıldığı yönünde fikir belirtti. Bilanço daraltma planının 3-4 Mayıs'ta yapılacak toplantısında onaylanması beklentisi öne çıktı.