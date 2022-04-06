1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? 6 Nisan altın fiyatları

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?

Gram altın 909 TL seviyesinde işlem görüyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 1.479,00 liradan alınıyor, 1.495,00 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 2.956,00 liradan alınıyor, 2.991,00 liradan satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altın 5.904,00 liradan alınıyor 5.961,00 liradan satılıyor.



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