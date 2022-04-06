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1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? 6 Nisan altın fiyatları

#Altın#Altın Fiyatları#Gram Altın

Altın fiyatları, yatırımcısı tarafından anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında yaşanan değişimlere göre vatandaşlar alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Geçtiğimiz hafta gram altının fiyatı haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başlamıştı. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Çeyrek altın ne kadar? İşte 6 Nisan altın fiyatları

1/51 GRAM ALTIN KAÇ TL Çeyrek altın ne kadar 6 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 913 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 912 lira seviyeden başlamıştı. Peki, hafta ortasında altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç TL?

2/51 GRAM ALTIN KAÇ TL Çeyrek altın ne kadar 6 Nisan altın fiyatları

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın 909 TL seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.479,00 liradan alınıyor, 1.495,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.956,00 liradan alınıyor, 2.991,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altın 5.904,00 liradan alınıyor 5.961,00 liradan satılıyor.

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3/51 GRAM ALTIN KAÇ TL Çeyrek altın ne kadar 6 Nisan altın fiyatları

Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altının alış-satış fiyatlarında değişimleri, uzmanların altın piyasasına yönelik öngörülerini Bigpara sayfasından takip edebilirsiniz.

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4/5GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALTIN FİYATLARI NASILDI

GEÇTİĞİMİZ HAFTA ALTIN FİYATLARI NASILDI?

Gram altının fiyatı haftanın son işlem gününe hafif düşüşle başlarken; gün içerisinde en yüksek 915,20 lira seviyesini, en düşük ise 909,80 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:37 itibarıyla yüzde 0,10 oranında düşüşle 912,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1490 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 139 liradan işlem görüyor.

5/51 GRAM ALTIN KAÇ TL Çeyrek altın ne kadar 6 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları, perşembe günü Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 915 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 913 lira seviyeden başlamıştı.

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