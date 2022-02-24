1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Altın fiyatları ne kadar oldu? ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARINDA YÖN NERESİ? Yusuf Kavak – Işık Menkul Araştırma Müdürü

Önceki iki haftada, Ukrayna ile Rusya arasına artan tansiyon kaynaklı olarak risk alma iştahında yaşanan daralmalar; yatırımcıları güvenli liman arayışlarına itmiş ve ons altın da bu durumdan fazlasıyla nemalanmıştı. Yeni haftaya 1900 seviyesinden başlayan ons altın, pazartesi akşamı Rusya Devlet Başkanı Putin’in; Luhansk ve Donetsk’deki ayrılıkçı bölgeleri bağımsız olarak tanıyacaklarına dair söylemleri ile salı günkü açılışta 1914 dolar seviyesine kadar geldi. Ancak, NATO ve batılı ülkelerden Rusya’nın bu hamlesine yönelik gelen tepkilerin; askeri değil de finansal boyutta oluşu, şimdilik bir “savaş” riskini bertaraf edince; küresel çapta risk alma iştahı arttı ve buna paralel olarak riskli varlıklara yönelen yatırımcılar, güvenli limanlardan çıkmaya başladı. Şu aşamada, her ne kadar ‘bir savaş riski yok’ desek de dün akşam Rusya Parlamentosu’nun, bir sınır ötesi askeri harekât için Putin’e yetki vermiş olması, tam anlamıyla bu riskin ortadan kalkmadığını bize göstermekte. Bundan dolayı, ons altındaki geri çekilmeler de sınırlanmış durumda.