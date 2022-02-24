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1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Altın fiyatları ne kadar oldu? ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI

#Altın Fiyatları#1 Gram Altın#Çeyrek Altın

Altın fiyatlarında son durum hem yatırımlarını değerlendirmek isteyen hem de ilk kez altına yönelecek olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekata başlamasıyla birlikte başta altın fiyatları olmak üzere tüm yatırım araçlarında hareketlilik başladı. Altın tarafında güçlü yükselişler oluştu. Ons altın, Ukrayna'daki patlamalarla birlikte 1931 dolara kadar yükseliş gösterdi. Peki, 1 GRAM ALTIN KAÇ TL? Altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Şubat tarihli altın verileri

1/61 GRAM ALTIN KAÇ TL Altın fiyatları ne kadar oldu ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları şubat ayının son günlerinde hareketliliğini sürdürüyor. Altının ons fiyatı, Ukrayna geriliminde tansiyonun yükselmesiyle 8 ayın zirvesini görürken; gram altın da ons altın ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle değer kazancını artırdı. Peki, 1 gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son veriler ve uzmanların altın fiyatları öngörüleri...

2/61 GRAM ALTIN KAÇ TL Altın fiyatları ne kadar oldu ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI

Rusya’nın saldırıya başlamasıyla birlikte ilk tepkiyi altın verdi. Ons altın fiyatları 1949 dolara kadar yükseldi. Ons altın güne 1909 dolardan başlamıştı. Gün içinde en düşük 1907 dolar, en yüksek de 1949 dolar seviyesi görüldü. Saat 07:26 itibarıyla ons altın 1948 dolar seviyesinde işlem görüyor.

3/6GRAM ALTIN NE KADAR

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları da ons altınla birlikte hareketlenme yaşadı. Güne 848 liradan başlayan gram altın gün içinde en düşük 846 lira, en yüksek de 868 lira seviyesini gördü. Saat 07:26 itibarıyla 866 liradan alıcı buluyor.

4/61 GRAM ALTIN KAÇ TL Altın fiyatları ne kadar oldu ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.399,00 liradan alınıyor, 1.419,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.800,00 liradan alınıyor, 2.838,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.585,00liradan alınıyor, 5.657,00 liradan satılıyor.

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5/6ALTIN FİYATLARINDA YÖN NERESİ Yusuf Kavak – Işık Menkul Araştırma Müdürü

ALTIN FİYATLARINDA YÖN NERESİ? Yusuf Kavak – Işık Menkul Araştırma Müdürü

Önceki iki haftada, Ukrayna ile Rusya arasına artan tansiyon kaynaklı olarak risk alma iştahında yaşanan daralmalar; yatırımcıları güvenli liman arayışlarına itmiş ve ons altın da bu durumdan fazlasıyla nemalanmıştı. Yeni haftaya 1900 seviyesinden başlayan ons altın, pazartesi akşamı Rusya Devlet Başkanı Putin’in; Luhansk ve Donetsk’deki ayrılıkçı bölgeleri bağımsız olarak tanıyacaklarına dair söylemleri ile salı günkü açılışta 1914 dolar seviyesine kadar geldi. Ancak, NATO ve batılı ülkelerden Rusya’nın bu hamlesine yönelik gelen tepkilerin; askeri değil de finansal boyutta oluşu, şimdilik bir “savaş” riskini bertaraf edince; küresel çapta risk alma iştahı arttı ve buna paralel olarak riskli varlıklara yönelen yatırımcılar, güvenli limanlardan çıkmaya başladı. Şu aşamada, her ne kadar ‘bir savaş riski yok’ desek de dün akşam Rusya Parlamentosu’nun, bir sınır ötesi askeri harekât için Putin’e yetki vermiş olması, tam anlamıyla bu riskin ortadan kalkmadığını bize göstermekte. Bundan dolayı, ons altındaki geri çekilmeler de sınırlanmış durumda.

6/61 GRAM ALTIN KAÇ TL Altın fiyatları ne kadar oldu ANLIK CANLI ALTIN FİYATLARI

Gelelim bundan sonrasına; Putin, ilerleyen süreçte eğer savaş riskini tamamen ortadan kaldıracak bir yol izleyecek olursa; ons altında satışların 1800 seviyesi ve altına doğru sertleşeceğini düşünmekteyim. Kaldı ki, yaklaşan Fed sıkılaştırması da düşünüldüğünde; ABD tahvil faizlerinde görülebilecek yükselişin etkisi ile satışların daha fazla derinleşmesi de (1700 seviyesine doğru) söz konusu olabilir. Diğer taraftan; Putin’in, ülkesine uygulanan finansal yaptırımlara gözdağı vermek veya işgal amacı ile Ukrayna topraklarına bir Rus askeri harekâtı başlatması (ki böyle bir durumda muhtemelen Ukrayna cephesinden de karşılık gelecektir) durumunda ise; ons altın fiyatlarının 2000 dolar eşiğini bir kez daha aşabileceğini düşünmekteyim.

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