ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar kaç TL? Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin gün içinde merak ettiği konular arasında yer alıyor. Altının gram satış fiyatı 798 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın satış fiyatı 1315 liradan işlem gördü. Saat 10:44 itibarıyla gram altın 798.9 liradan satıldı. İşte piyasalardaki son durum
Küresel piyasalar enflasyon sorunu ile mücadele ederken bu açıdan bakıldığında en kritik ülke ABD olarak öne çıkıyor. ABD’de enflasyonun seyrine göre Fed’in faiz artırım hamlesinde bulunacak olması küresel piyasaların tamamını etkileyecek hale geldi. Fed’in faizi artırmasıyla birlikte dolar tarafında güçlenme olacağı beklentisi hakimken Emtia tarafında da gerilemeler bekleniyor.
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ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI
Çeyrek altın satış fiyatı 1315 liradan işlem görürken, 1298 liradan geri alınıyor
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI
Cumhuriyet altını satış fiyatı 5238 liradan işlem görürken, 5195 liradan geri alınıyor.
22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı bugün 745 liradan işlem görürken, 725 liradan geri alınıyor.
Ancak Altın bu fiyatlama beklentilerini terse çıkarma yolunu tercih etmeye başladı. Uzun süredir 1800 dolar civarında işlem gören altın ABD enflasyon verisi öncesinde ılımlı yükseliş göstermeye başladı. Birçok analist altının Fed’in faiz artırma ihtimalini çoktan fiyatladığını belirtiyor.
ABD’de Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarına yönelik olarak beklentiler yüzde 7.3 oranında gerçekleşmesi yönünde. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmişti.
Rusya ve Ukrayna arasında olası bir savaşın dev ülkeleri de karşı karşıya getirme ihtimali altın fiyatlarını güçlendiriyor. ABD, AB ve NATO’nun Ukrayna’nın yanında yer alması, Rusya’nın ise Çin’i arkasına alıp savaşa girişeceği beklentisi altın fiyatlarında risk iştahını kabartıyor.
Fed’in faiz artırma ihtimali ve yüksek enflasyonun gölgesinde ons altın fiyatları 2 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretmeye başladı. Ons altın güne 1827 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1824.9 dolar, en yüksek de 1828.7 dolar seviyesi görüldü. Saat 10:44 itibarıyla ons altın 1826 dolardan alıcı buluyor.
Gram Altın fiyatları da ons altın ve dolardaki volatilite ile birlikte güç kazanıyor. Gram altın güne 796,6 liradan başladı. Gün içinde en düşük 795.4 lira, en yüksek de 799.1 lira seviyesini gördü. Saat 10:44 itibarıyla gram altın 798.9 liradan satılıyor.