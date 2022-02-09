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ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar kaç TL? Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı

#Gram Altın#Çeyrek Altın#Altın Fiyatları

Altın fiyatlarının ne kadar olduğu 9 Şubat Çarşamba günü altın yatırımcılarının gündemine geldi. Canlı altın fiyatları grafiklerini takip ederek çeyrek altın ve gram altın yatırımlarına yön verecek olanlar, bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. Perşembe günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine odaklanan altın fiyatları ılımlı yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Ons altın 1828 dolara kadar yükseliş gösterdi. Piyasaların kapanmasıyla gözler gün sonu altın fiyatlarına çevrildi. İşte, 9 Şubat 2022 altın fiyatlarında son durum.

1/8ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar kaç TL Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenlerin gün içinde merak ettiği konular arasında yer alıyor. Altının gram satış fiyatı 798 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın satış fiyatı 1315 liradan işlem gördü. Saat 10:44 itibarıyla gram altın 798.9 liradan satıldı. İşte piyasalardaki son durum

2/8ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar kaç TL Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı

Küresel piyasalar enflasyon sorunu ile mücadele ederken bu açıdan bakıldığında en kritik ülke ABD olarak öne çıkıyor. ABD’de enflasyonun seyrine göre Fed’in faiz artırım hamlesinde bulunacak olması küresel piyasaların tamamını etkileyecek hale geldi. Fed’in faizi artırmasıyla birlikte dolar tarafında güçlenme olacağı beklentisi hakimken Emtia tarafında da gerilemeler bekleniyor.

3/8ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın satış fiyatı 1315 liradan işlem görürken, 1298 liradan geri alınıyor

CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını satış fiyatı 5238 liradan işlem görürken, 5195 liradan geri alınıyor.

22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI

22 ayar bileziğin gram satış fiyatı bugün 745 liradan işlem görürken, 725 liradan geri alınıyor.

4/8ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar kaç TL Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı

Ancak Altın bu fiyatlama beklentilerini terse çıkarma yolunu tercih etmeye başladı. Uzun süredir 1800 dolar civarında işlem gören altın ABD enflasyon verisi öncesinde ılımlı yükseliş göstermeye başladı. Birçok analist altının Fed’in faiz artırma ihtimalini çoktan fiyatladığını belirtiyor.

5/8ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar kaç TL Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı

ABD’de Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarına yönelik olarak beklentiler yüzde 7.3 oranında gerçekleşmesi yönünde. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmişti.

6/8JEOPOLİTİK RİSKLER DE ALTINI DESTEKLİYOR

JEOPOLİTİK RİSKLER DE ALTINI DESTEKLİYOR

Rusya ve Ukrayna arasında olası bir savaşın dev ülkeleri de karşı karşıya getirme ihtimali altın fiyatlarını güçlendiriyor. ABD, AB ve NATO’nun Ukrayna’nın yanında yer alması, Rusya’nın ise Çin’i arkasına alıp savaşa girişeceği beklentisi altın fiyatlarında risk iştahını kabartıyor.

7/8ONS ALTIN GÜÇLENİYOR

ONS ALTIN GÜÇLENİYOR

Fed’in faiz artırma ihtimali ve yüksek enflasyonun gölgesinde ons altın fiyatları 2 haftanın en yüksek seviyesine yakın seyretmeye başladı. Ons altın güne 1827 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1824.9 dolar, en yüksek de 1828.7 dolar seviyesi görüldü. Saat 10:44 itibarıyla ons altın 1826 dolardan alıcı buluyor.

8/8GRAM ALTIN DA HAFİF PRİMLİ

GRAM ALTIN DA HAFİF PRİMLİ

Gram Altın fiyatları da ons altın ve dolardaki volatilite ile birlikte güç kazanıyor. Gram altın güne 796,6 liradan başladı. Gün içinde en düşük 795.4 lira, en yüksek de 799.1 lira seviyesini gördü. Saat 10:44 itibarıyla gram altın 798.9 liradan satılıyor.

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