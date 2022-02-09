ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar kaç TL? Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı

Küresel piyasalar enflasyon sorunu ile mücadele ederken bu açıdan bakıldığında en kritik ülke ABD olarak öne çıkıyor. ABD’de enflasyonun seyrine göre Fed’in faiz artırım hamlesinde bulunacak olması küresel piyasaların tamamını etkileyecek hale geldi. Fed’in faizi artırmasıyla birlikte dolar tarafında güçlenme olacağı beklentisi hakimken Emtia tarafında da gerilemeler bekleniyor.