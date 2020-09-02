1 Eylül Koronavirüs(coronavirüs) tablosu: Türkiye vaka ve ölüm sayılarında son durum - Fahrettin Koca il il koronavirüs son durumu açıkladı
Koronavirüs tablosu son dakika bilgiler ile takip edilmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımlarla değerlendirirken Türkiye'deki son durum tablosunu paylaştı. 1 Eylül koronavirüs tablosuna göre, vefat sayısı 47 olarak kaydedildi, 1.003 kişinin de koronavirüs tedavisi tamamlandı. Diğer yandan koronavirüs salgını dünya genelinde 25 milyonu aşan vaka sayısı ile etkisini sürdürüyor. Amerika, Brezilya ve Hindistan'da hızlı vaka artışları ve ölüm sayıları dikkat çekerken, bu ülkelerin ardından en yüksek vaka sayısına sahip olarak Rusya görülüyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır gibi illerimizde son durum nedir? İşte, 1 Eylül koronavirüs tablosu ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarla bölgelerdeki son değerlendirmeler.
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1
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 25 milyonu aşarken iyileşenlerin sayısı 17 milyon 412 bine ulaştı, salgında bugüne kadar 844 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca, 1 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 109 bin 443 olurken, bin 572 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 47 kişi yaşamını yitirirken, bin 3 hasta ise iyileşti. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti;
Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde.
3
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %2,1 ve %8,2), yeni COVID-19 vaka sayısında, hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ve entübe edilen yeni hasta sayısında azalma (sırasıyla -%12,7, -%6,3 ve -%9,7) görülmüştür.
4
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Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%40,0). İstanbul Bölgesinde %1,9 artış olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 3 vakadır.
80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 21,4, erkeklerde ise 22,9’dur.
5
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış AkdenizBölgesindedir (-%29,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hastasayısındaki en fazla artış İstanbul Bölgesindedir (%55,4)
6
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı gösteri düzenlendi. Binlerce kişi, hükümetin aldığı önlemleri protesto etmek için Trafalgar Meydanı'nda toplandı.
7
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkesinde de vakaların tekrar arttığını belirterek, gelecek hafta okulların yeniden açılmasıyla salgının yayılmasını durdurmada zorluk yaşayabileceklerini söyledi.
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Almanya'nın başkenti Berlin'de de "Querdenken 711" adlı oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.
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İtalya'da son haftalarda tatil için gelip gidenler sebebiyle salgının merkez üssü haline gelen Sardinya Adası'ndaki Tempio Pausania Cumhuriyet Savcılığı, virüsün hızla yayıldığı tespit edilen, aralarında gece kulüplerinin de bulunduğu bazı mekanlara ilişkin soruşturma başlattı.
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Hollanda'da hükümet, salgın tedbirleri kapsamında ülkedeki bütün vizon çiftliklerinin gelecek yıl kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.
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Brezilya'da Rio de Janeiro Eyalet Valisi Wilson Witzel, salgınla mücadele kapsamında tıbbi malzeme ve sağlık hizmeti alımında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Brezilya Yüksek Adalet Divanı tarafından geçici olarak görevinden alındı.
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Endonezya Sağlık Bakanlığı, 3 bin 308 yeni vakayla "salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını" açıkladı. Toplam vaka sayısının 169 bin 195’e yükseldiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 261’e, iyileşenlerin sayısı da 122 bin 802’ye çıktı.
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İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te forma giyen Boli Bolingoli'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi.
Kazakistan'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, resmi olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) klinik denemeler listesine alındı.
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Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu kararıyla karantina rejimi 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Karara göre, Bakü ve Sumgayıt kentleri ile Abşeron ilinde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak. Yeni kararla müze ve sergi salonlarının açılmasına izin verilirken ülkenin kara ve hava sınırları ise eylül sonuna kadar kapalı olacak.
Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.
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Sağlık Bakanı Koca’ya sordum: Salgında son durum nedir?
Ahmet Hakan köşesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile olan röportaja yer verdi.. İşte Bakan Koca'nın il il açıkladığı rakamlar;
Hastaneler doldu taşıyor mu? Salgın kontrolden çıktı mı? Yoğun bakımlarda alarm zilleri çalıyor mu? Bazı illerde durum felaket mi? İl il, bölge bölge durum nedir? Yeni önlemler kapıda mı? Tüm bu soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordum. Bakan Koca çok önemli açıklamalar yaptı... İşte söyledikleri:
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İL İL HASTANELERDE SON DURUM
İSTANBUL’DA ARTIŞ YOK
İstanbul, şu anda daha kontrollü... İstanbul’da ciddi bir artış yok.
Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da artış var, dikkatlerimiz bu iki bölgede. Ege’de artış yok.
İzmir’de kısmi bir artış var ama durum kontrol altında.
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ARTIŞ YAŞANAN İLLER
on dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara... Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında... Mersin ve Manisa’da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü...
Şunu da söyleyeyim:
Birkaç gündür Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Batman düşüşe geçti...
Konya ve Diyarbakır stabil oldu, aşağı inmesini bekliyoruz.
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ANA KAYNAK: DÜĞÜNLER
Şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz.
Bayramla birlikte hareketlilik artınca vaka sayısı da arttı.
Bu artışlara özellikle düğünler, ana kaynak oldu.
Düğünler, saatlerce süren bir temas ve yakınlaşma alanı...
İşte bu yüzden düğünlerin kısıtlanması ve sınırlandırılması kararı aldık.
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DOLULUK ORANLARI
Normal sisteme geçen ve her türlü hastamıza hizmet veren hastanelerimizdeki son doluluk oranlarını veriyorum:
- Şu anda hastanelerdeki doluluk oranı: Yüzde 47...
- Yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 60..
- Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 30...
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HASTANE SORUNU YOK
Yer yer bazı illerimizde hastane sıkıntısı yaşandı. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman’da mesela...
Ama son bir hafta içinde buralardaki sorun aşıldı.
Sadece Diyarbakır’da kısmen sorun var.
Bu illerimize yoğun bakım takviyesi yapıyoruz.
Şu anda çok önemli bir sorun yok ama önlem almazsak sorun yaşanabilir.
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YAPILMASI GEREKEN
Bu sorunun tamamen ortadan kalkması için yapılması gereken tam izolasyon... Fakat dünyada hiçbir ülke, tam izolasyona geçmek istemiyor. Türkiye de istemiyor. Çok anlaşılır nedenlerle bu çözüme geçilmiyor hem dünyada hem Türkiye’de.
Bu durumda yapılması gereken iki şey var: Maske ve mesafe...
Maske ve mesafe kuralına uyarsak yüzde 90 oranında başarı kazanırız.
Maske ve mesafeye alışmamız lazım.
Bu konuda hassas olalım yeter.
Maske ve mesafeyi uygularsak üst solunum yoluyla bulaşan her türlü hastalığı da önlemiş oluruz.