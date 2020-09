1 Eylül koronavirüs tablosu: Fahrettin Koca il il koronavirüs son durumu açıkladı.. İşte il il vaka ve ölüm sayılarında son durum

ARTIŞ YAŞANAN İLLER on dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara... Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında... Mersin ve Manisa’da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü...



Şunu da söyleyeyim:



Birkaç gündür Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Batman düşüşe geçti...



Konya ve Diyarbakır stabil oldu, aşağı inmesini bekliyoruz.



*



ANA KAYNAK: DÜĞÜNLER



Şu anda birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz.



Bayramla birlikte hareketlilik artınca vaka sayısı da arttı.



Bu artışlara özellikle düğünler, ana kaynak oldu.



Düğünler, saatlerce süren bir temas ve yakınlaşma alanı...



İşte bu yüzden düğünlerin kısıtlanması ve sınırlandırılması kararı aldık.



*



DOLULUK ORANLARI



Normal sisteme geçen ve her türlü hastamıza hizmet veren hastanelerimizdeki son doluluk oranlarını veriyorum:



- Şu anda hastanelerdeki doluluk oranı: Yüzde 47...



- Yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 60..



- Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 30...



*



HASTANE SORUNU YOK



Yer yer bazı illerimizde hastane sıkıntısı yaşandı. Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Batman’da mesela...



Ama son bir hafta içinde buralardaki sorun aşıldı.



Sadece Diyarbakır’da kısmen sorun var.



Bu illerimize yoğun bakım takviyesi yapıyoruz.



Şu anda çok önemli bir sorun yok ama önlem almazsak sorun yaşanabilir.



*



YAPILMASI GEREKEN



Bu sorunun tamamen ortadan kalkması için yapılması gereken tam izolasyon... Fakat dünyada hiçbir ülke, tam izolasyona geçmek istemiyor. Türkiye de istemiyor. Çok anlaşılır nedenlerle bu çözüme geçilmiyor hem dünyada hem Türkiye’de.



Bu durumda yapılması gereken iki şey var: Maske ve mesafe...



Maske ve mesafe kuralına uyarsak yüzde 90 oranında başarı kazanırız.



Maske ve mesafeye alışmamız lazım.



Bu konuda hassas olalım yeter.



Maske ve mesafeyi uygularsak üst solunum yoluyla bulaşan her türlü hastalığı da önlemiş oluruz.