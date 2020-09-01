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Hürriyet
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Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 09:43 | 

1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları: Dünya Barış Günü ne zaman ortaya çıktı?

Bugün 1 Eylül ‘Dünya Barış Günü’ aynı zamanda insanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaşlardan biri olan İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü hatırlatmak isteyenler, sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini dile getiren mesajlar paylaşıyor. İşte 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları ve bu anlamlı günün tarihi…

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Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981’deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul'un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül'ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, Barış Günü'nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül’de, Birleşmiş Milletler Merkezi’ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.

2DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI
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DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI

Çocuğun gördüğü düştür barış.
Ananın gördüğü düştür barış.
Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış...
Herkesin 'kardeşim' demesidir birbirine ...
Dünya Barış günü kutlu olsun.

Yeryüzünde ırk, din, dil ayırt etmeksizin; herkesin eşit ve özgürce yaşadığı barış dolu bir gelecek ümidiyle 1 Eylül Dünya Barış günü kutlu olsun...

Kimsenin ötekileştirilmediği
Farklı görüşlerin barış ve huzur içinde
bir arada, rahatça yaşayabildiği
Güzel bir dünya umuduyla
1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun

Barış erdemdir, insana yakışan duruştur.1 Eylül Barış Günü kutlu olsun.

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Barış egemen olsun.
Her şeyin başı barış
BARIŞ olmadan dünya huzur bulamaz...
1 Eylül Dünya Barış Günü
Dünyaya Vatanımıza BARIŞ getirsin.

Yurtta Barış, Dünyada Barış… Savaşın değil barışın hakim olduğu bir dünya özlemiyle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlarım.

Acının, gözyaşının, savaşın olmadığı, sevginin, huzurun egemen olduğu, savaşların yaşanmadığı bir dünya umuduyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum..

Tüm dünyanın yeraltı ve yer üstü kaynaklarının adil ve eşit olarak tüm insanların paylaşıldığı, kan, gözyaşı, acıların ve insan kaynaklı trajidilerin yaşanmadığı barış ,huzur ve mutluluğu temenni ederim.

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Gökte bir yıldız kayarsa eğer, sen yıldızı tut çocuk...
Umut dile...
Sevgi dile...
Barış dile...
Dünyadaki bütün çocukların, yüzünün güldüğü bir dünya dileği ile 1 Eylül Dünya Barış günü kutlu olsun.

Irk, din, dil, fikir, zevk ve sınıf farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun…

1 Eylül Dünya Barış Günü…Barışın, özgürlüğün ve adaletin egemen olacağı; insanların ölmediği, çocukların hep güldüğü, mutlu ve huzur dolu bir dünya dileğiyle.

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Barışın, sevginin egemen olduğu; savaşların, şiddetin olmadığı bir dünya umuduyla "1Eylül Dünya Barış Günü" kutlu olsun..

1 Eylül Dünya Barış Günü Irk, din, dil, fikir, zevk ve sınıf farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun…

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