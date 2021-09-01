1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları... Dünya Barış Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?
Dünya Barış Günü, her yıl 1 Eylül tarihinde kutlanan uluslararası bir bayram. Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler, barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya’nın 1939 yılında Polonya’yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı'nı başlattığı tarih olan 1 Eylül’ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan edip kutlamıştır. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü hatırlatmak isteyenler, sosyal medyadan duygu ve düşüncelerini dile getiren mesajlar paylaşıyor. İşte 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları ve bu anlamlı güne dair detaylar…
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Dünya Barış Günü olarak kutlanan 1 Eylül, aynı zamanda 1939 yılında Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan İkinci Dünya Savaşı'nın da ilk günü. Barış Günü'nde dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenme amaçlanıyor.
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1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI
Savaşsız sömürüsüz, huzurun ve barışın olduğu güzel bir dünya dileğiyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.
Tüm insanlar aynı dilde gülümser, gülümsemenin dili, dini, ırkı yoktur.. Kimsenin gülüşü solmasın.1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun!
Savaşların son bulduğu, tüm insanlığın barış içerisinde yaşadığı daha güzel bir dünyanın özlemiyle 1 Eylül Dünya Barış günü’nü kutluyorum.
Renk, din, dil, ırk ayırmadan, farklılıklarımızın zenginlik ve güzellikle kabul edildiği, kimsenin kimseden üstün olmadığı, savaşsız, sömürüsüz, çıkarsız, huzurun ve barışın egemen olduğu, kardeşçe yaşayacağımız bir dünya dileğiyle.
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Tüm dünya için mutlak barışın hakim olduğu güzel ve aydınlık günler diliyor, #DünyaBarışGünü’nü kutluyoruz.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine... 1 Eylül Dünya barış günü kutlu olsun.
Hoşgörü ve sevginin egemen olduğu bir dünya diliyoruz.1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun.
Savaşların olmadığı, çocukların güldüğü; barışın, eşitliğin ve özgürlüğün hakim olduğu bir dünya dileğiyle; #DünyaBarışGünü kutlu olsun.
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1 Eylül Dünya barış günü, kutlu olsun.Barış içinde yaşamayı seven ve tercih eden tüm canlara…
Tüm dünyada barışın, sevginin ve dayanışmanın hakim olması dileği ile Dünya Barış Günü’nü kutlarız.
Tüm dünyada barışın hakim olduğu günlerin umuduyla, 1 Eylül #DünyaBarışGünü kutlu olsun.
Barış içinde bir gelecek umuduyla Dünya Barış Günü kutlu olsun.