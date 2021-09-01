1 Eylül Dünya Barış Günü mesajları... Dünya Barış Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

Tüm dünya için mutlak barışın hakim olduğu güzel ve aydınlık günler diliyor, #DünyaBarışGünü’nü kutluyoruz.



Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine... 1 Eylül Dünya barış günü kutlu olsun.



Hoşgörü ve sevginin egemen olduğu bir dünya diliyoruz.1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun.



Savaşların olmadığı, çocukların güldüğü; barışın, eşitliğin ve özgürlüğün hakim olduğu bir dünya dileğiyle; #DünyaBarışGünü kutlu olsun.