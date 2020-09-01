1 Eylül altın fiyatları düşer mi yükselir mi? İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ve uzman yorumları
Altın fiyatları 1 Eylül Salı günü güncel fiyatları ile pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Piyasaların konumlanmasına göre hareket halinde olan gram ve çeyrek altın fiyatları, özellikle düğün sezonunun da yaşattığı hareketlilik nedeniyle ön planda yer alıyor. İşte, analistlerden alınan günün altın yorumları ve altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler...
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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak yakından takip ediliyor. Çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları, yeni işlem gününün ilk saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yerini aldı. 1 Eylül altın fiyatlarının nasıl seyrettiği merak ediliyor. İşte güncel altın fiyatları ve yorumları...
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1 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın güne 469,46 lira seviyesinden merhaba dedi. Şu dakikalarda gram altın 469,33 liradan satılıp, 469,46 liradan geri alınıyor
Ons altın ise güne 1.988,43 dolar seviyesinden başladı.
Çeyrek altının alış fiyatı 761 lira olurken, satış fiyatı şu dakikalarda piyasalarda 770 liradan seyrediyor.
22 ayar bilezikte ise alış fiyatı 424, satış fiyatı 440 liradan piyasalarda yer alıyor.
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ALTIN FİYATLARI DÜNÜ NASIL KAPATTI?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,02 artışla 466,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.092,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 466,20 liradan işlem gördü.
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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.