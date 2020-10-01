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Haber Giriş: 01 Ekim 2020 - 01:32 | 

1 Ekim Dünya Kahve Günü nasıl ortaya çıktı? 2020 Kahve Günü mesajları ve sözleri

Dünya Kahve Günü her yıl 1 Ekim tarihinde dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kutlanıyor. Kahve günü dolayısıyla, birçok işletme ücretsiz veya indirimli kahve kupalarını ve kahvelerini satışa sunuyor. Son bir kaç yıldır kutlanan Dünya Kahve Günü sosyal medyada da gündem oldu. Twitter ve farklı sosyal medya platformlarında kahve günüyle ilgili mesajlar ve sözler paylaşımlarda yer aldı. Peki, 1 Ekim Dünya Kahve Günü nasıl ortaya çıktı? İşte, Dünya Kahve Günü tarihi ve sözleri.

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1 Ekim Dünya Kahve Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Uluslararası Kahve Günü, şu anda dünyanın her yerinde meydana gelen olaylarla, içeceği olarak kahveyi bir içecek olarak tanıtmak ve kutlamak için kullanılan bir olaydır. İlk resmi tarih, Uluslararası Kahve Örgütü tarafından kabul edildiği ve Milano'da başlatıldığı 1 Ekim 2015'tir. Dünya Kahve Günü dolayısıyla sosyal medyada sıcacık ve mutluluk veren mesajlar da gönderileri süslemeye başladı. İşte,1 Ekim Dünya Kahve Günü mesajlarından seçenekler.

2DÜNYA KAHVE GÜNÜ TARİHİ
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DÜNYA KAHVE GÜNÜ TARİHİ

Uluslararası Kahve Günü 1 Ekim'de ortaya çıkmıştır. Kahveyi bir içecek olarak tanıtmak ve kutlamak için kullanılan bir fırsattır ve dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen etkinliklerle bu gün kutlanır. İlk resmi tarih, o zamanki Uluslararası Kahve Örgütü tarafından kararlaştırılan ve Milano'da açılan 1 Ekim 2015'ti. Bu gün aynı zamanda adil ticaret kahveyi teşvik etmek ve kahve üreticilerinin içinde bulundukları kötü durum hakkında farkındalık yaratmak için de kullanılıyor.

Bu gün, birçok işletme ücretsiz veya indirimli kahve kupaları sunuyor. Bazı işletmeler, sosyal ağlar aracılığıyla sadık takipçileriyle kuponları ve özel fırsatları paylaşıyor.

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Dünya Kahve Günü, Uluslararası Kahve Organizasyonu tarafından Expo 2015'in bir parçası olarak Milano'da ilk resmi Uluslararası Kahve Günü'nü başlatma kararı alındı.

ABD'de "Ulusal Kahve Günü" gibi erken 2005 gibi herkese sözü edilen "Uluslararası Kahve Günü" ilk tarafından kullanılmıştır. Çin'de Uluslararası Kahve Örgütü tarafından tanıtıldı , ilk olarak 1997'de kutlandı ve Nisan 2001'in başlarında yıllık bir kutlamaya dönüştürüldü. Tayvan, Uluslararası Kahve Günü'nü ilk olarak 2009 yılında kutladı. Nepal, Ulusal Kahve Günü'nü ilk kez 17 Kasım 2005'te kutladı. İlk olarak 17 Ağustos 2006'da Ulusal Kahve Günü'nü kutlayan Endonezya, Endonezya'nın Bağımsızlığı ile aynı gün kutladı.

4DÜNYA KAHVE GÜNÜ MESAJLARI
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DÜNYA KAHVE GÜNÜ MESAJLARI

Kendinle kahve iç, en iyi hatır kendine olandır...

Kahve hatır işidir.. Kıymetini bilenle içilir.

Oysa kahve içmişliğimiz de vardı; "bu ne hatır gönül bilmezlik" diyemedim.

Çayın kalabalıkla arası iyidir kahve yalnızlık ister.

Kahve acı aslında sevgi saklı adında acı tatlanır çünkü muhabbet var tadında.

Kötü bir kahve bile hiç kahve olmamasından iyidir.

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Kimseler de olmasın yanımızda. Kahvemiz hep iki kişilik olsun.

Gönlü hoş olanda kalır kahvenin hatırı kırk yıl. Gönlü hoş olmayan ne kahve tanır ne de hatır.

Yüreğinden bir fincan kahve koy ki yüreğime, içer içmez kırk değil bir ömür sende kalayım.

Çayı severim ama kahvenin yeri bir başkadır.

Hiç bir kahve, “gidilmişlik” kadar acı değildir…

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