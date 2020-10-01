1 Ekim Dünya Kahve Günü nasıl ortaya çıktı? 2020 Kahve Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA KAHVE GÜNÜ TARİHİ Uluslararası Kahve Günü 1 Ekim'de ortaya çıkmıştır. Kahveyi bir içecek olarak tanıtmak ve kutlamak için kullanılan bir fırsattır ve dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen etkinliklerle bu gün kutlanır. İlk resmi tarih, o zamanki Uluslararası Kahve Örgütü tarafından kararlaştırılan ve Milano'da açılan 1 Ekim 2015'ti. Bu gün aynı zamanda adil ticaret kahveyi teşvik etmek ve kahve üreticilerinin içinde bulundukları kötü durum hakkında farkındalık yaratmak için de kullanılıyor.



Bu gün, birçok işletme ücretsiz veya indirimli kahve kupaları sunuyor. Bazı işletmeler, sosyal ağlar aracılığıyla sadık takipçileriyle kuponları ve özel fırsatları paylaşıyor.