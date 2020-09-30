1 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 A101 aktüel kataloğu
A101 1 Ekim aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. A101 aktüel ürünleri her hafta perşembe günleri raflara ekleniyor. Bu hafta markette EL32DAL502 32’ uydu alıcılı led 899 TL, harici hard disk 339 TL, powerbank 79,95 TL, karaoke mikrofon 59,95 TL, şarj eden baskül 89,95 TL, dik süpürge 199 TL, overlok makinesi 999 TL, mikrodalga fırın 489 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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A101 aktüel ürünleri her hafta perşembe günleri markete geliyor. 1 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde granit tava 45 TL, granit tencere 75 TL, ızgara tava 69,95 TL, termos 27,95 TL, emaye bakraç 39,95 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL, dolap içi düzenleyici raf 9,95 TL, 4 basamaklı merdiven 75 TL fiyatı ile yer alıyor. Broşürün oyuncak şenliği isimli kısmında birçok oyuncak çeşidi bulunuyor.