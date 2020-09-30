1 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 A101 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünleri her hafta perşembe günleri markete geliyor. 1 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde granit tava 45 TL, granit tencere 75 TL, ızgara tava 69,95 TL, termos 27,95 TL, emaye bakraç 39,95 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL, dolap içi düzenleyici raf 9,95 TL, 4 basamaklı merdiven 75 TL fiyatı ile yer alıyor. Broşürün oyuncak şenliği isimli kısmında birçok oyuncak çeşidi bulunuyor.