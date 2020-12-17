1. Dönem ne zaman bitiyor? Sömestr tatili ne zaman başlayacak?
1. Dönem ne zaman başlıyor ve sömestr tatili ne zaman başlayacak sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim süreci ile eğitim öğretime devam eden Milli Eğitim Bakanlığı, okulların kapanacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 1. Dönem ne zaman bitiyor ve sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Sömestr tatilinin başlayacağı ve 1. dönemin biteceği tarih pek çok vatandaş tarafından merak edilirken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Normal şartlar altında 25 Ocak tarihinde başlayacak olan 15 günlük yarıyıl tatilinin erkene çekilebileceğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu konu hakkında bazı detaylara yer verdi.
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YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Normal şartlar altında yarıyıl tatili nin 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2021 Cuma sona ereceği MEB'in iş takviminde açıklanmıştı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 11 Aralık tarihinde katılığı bir canlı yayında "Yarı yıl tatilini öne almak senaryolar arasında var." açıklamasında bulundu.
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SINAVLAR NASIL OLACAK?
Kalanlar için tek bir sınav yapacağız. Yüzyüze olanda az da olsa bir eksiğimiz var. Bu eksiğimizi tamamlamak için neler yapabilirse baktığımızda salgının seyrine baktığımızda gruplara ayrılarak sınavlar yapılabilir, iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz.
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KARNE VERİLECEK TARİH DEĞİŞİR Mİ?
Ola ki değişmez ama biz hazır olalım. Şu andaki gidişimiz değişmeyecek gibi hareket ediyoruz. 22 Ocak'ta karneyi basılı olarak çocuklara vermek istiyoruz.
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TABLET DAĞITIMI
Aslında 150 bine yakın tablet dağıtımı oldu. Bu tabletler dağıtıldı. Aralık'ın 14-21-28'inde tekrar bir süreç başlıyor. 300 bin civarında tekrar verilecek. Ocak ortasına kadar 500 bin bitmiş olacak. Tüm dünya ülkeleri tablet istiyor, tedarikçiler tarih vermekte zorlanıyor. Biz 4 ayrı tedarikçi ile anlaştık.