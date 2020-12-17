Gündem Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 10:46 | 17 Aralık 2020 - 10:47

1. Dönem ne zaman bitiyor? Sömestr tatili ne zaman başlayacak?

1. Dönem ne zaman başlıyor ve sömestr tatili ne zaman başlayacak sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim süreci ile eğitim öğretime devam eden Milli Eğitim Bakanlığı, okulların kapanacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 1. Dönem ne zaman bitiyor ve sömestr tatili ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler