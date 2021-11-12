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Haber Giriş: 12 Kasım 2021 - 10:30 | 

1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 2022 Şubat tatili tarihi

Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalacak. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak. Şimdi ise karnelerin alınacağı yarıyıl tatilinin tarihi gündemde. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

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Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrenci, karnelerin alınacağı 1. dönemin bitiş tarihini sorguluyor. İşte, 2022 Şubat tatili tarihi...

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Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

3SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp 4 Şubat 2022’de tamamlanacak.

4KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ

KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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