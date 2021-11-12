1. dönem ne zaman bitiyor? İşte 2022 Şubat tatili tarihi

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Eğitimlerine devam eden milyonlarca öğrenci, karnelerin alınacağı 1. dönemin bitiş tarihini sorguluyor. İşte, 2022 Şubat tatili tarihi...