1. ara tatil ne zaman 2021? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2021 2022 kasım tatili, yarıyıl tatili (15 tatil) ve karnelerin veriliş tarihi!
Ara tatil tarihi, ekim ayı ile beraber öğrenci ve velilerin en önemli gündem maddesi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı tatil takvimi ile kasım ara tatili ve yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihlerini duyurdu. 6 Ekim tarihinde ders başı yapan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 1. ara tatile kadar eğitimlerine devam edecek. 1. dönem 9 günlük kasım ara tatiline kadar devam edecek. Gözler şimdi, kasım ara tatilinin başlayacağı tarihte. Peki, okullar ne zaman kapanacak ve 1. ara tatil ne zaman? İşte, MEB tatil takvimi ve konuyla ilgili detaylar.
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Okullar ne zaman kapanacak, sorusu ara tatili bekleyenler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, Eylül 2021 Pazartesi günü başlayan birinci dönem, 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Geçtiğimiz senelerde uygulanmaya başlanan ara tatil bu yıl da geçerli olacak. Ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Öğrenciler kasım tatilinde 9 günlük dinlenme fırsatı elde edecekler.
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ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek. Hafta sonları ile birlikte ara tatil 9 gün olacak.
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
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İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.
Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.
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OKULLARDA ALINAN ÖNLEMLER NELER?
19 Ağustos 2021 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" hazırlandı.
Buna göre yüz yüze eğitim başladığında okullarda alınacak Kovid-19 tedbirleri özetle şöyle olacak:
- Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personeli ile öğrenciler ile aynı ev içerisinde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilecek.
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- Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada 2 kez PCR testi ile taranmaları istenecek.
- Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.
- Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılması sağlanacak.
- Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak.