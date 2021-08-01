1 Ağustos 2021 Kovid-19 son durum tablosu açıklandı! İşte en son koronavirüs vaka sayısı ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel covid verileri

1 AĞUSTOS AŞILAMADA SON DURUM 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,11 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,16 olarak kayda geçti.



Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 37 bin 884'ü birinci doz, 27 milyon 413 bin 124'ü ikinci doz, 4 milyon 920 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.



En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.



En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.



