1 Ağustos 2021 Kovid-19 son durum tablosu açıklandı! İşte en son koronavirüs vaka sayısı ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel covid verileri
1 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Vaka sayısındaki korkutucu artış devam ederken, aşılama çalışmaları da son hızında devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, bir haftada 7 milyon 208 bin 438 doz aşı uygulandı.Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Ağustos saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 73 milyon 378 bin 560 oldu. İşte, 1 Ağustos 2021 Kovid-19 son durum tablosu...
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Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 251.224 test yapıldı 20 bin 890 yeni vaka tespit edilirken, 96 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vaka sayısına dikkat çekerek aşı çağrısında bulundu.
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1 AĞUSTOS KOVİD 19 SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 1 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 224 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 890 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti.
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1 AĞUSTOS AŞILAMADA SON DURUM
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,11 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 44,16 olarak kayda geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 37 bin 884'ü birinci doz, 27 milyon 413 bin 124'ü ikinci doz, 4 milyon 920 bin 498'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 371 bin 228'e yükseldi.
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.
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BAKAN'DAN KALABALIK UYARISI
Sosyal medyadan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun. " notunu düştü.
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31 TEMMUZ SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 31 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 259 bin 196 açıklarken 22 bin 332 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 79 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 107 olmuştu.