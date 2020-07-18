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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Temmuz 2020 - 09:30,

1.85'lik modelin deve güreşi

Ünlü model arkadaşlarıyla tutuştuğu deve güreşi sırasında böyle görüntülendi.

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1KARANTİNADAN SONRA
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KARANTİNADAN SONRA

Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın  evliliğinden dünyaya gelen tek çocukları olan Ireland Baldwin, evinin kapısından dışarı adım atmadan geçirdiği koronavirüs karantinasının acısını Malibu plajlarında çıkarıyor.

2DEVE GÜREŞİ
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DEVE GÜREŞİ

Son bir haftadır neredeyse her gün denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülenen Baldwin dün de sevgilisi Corey Harper ve  arkadaşlarıyla denizde deve güreşine tutuştuğu sırada objektiflere takıldı.

3ZORLU MÜCADELE
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ZORLU MÜCADELE

24 yaşındaki Ireland Baldwin, bir arkadaşının omuzuna çıktı ve karşısındaki çifti denize itmeye çalıştı. 1.85 santimlik model, sonunda bu konuda başarılı da oldu.

4KALABALIK ARKADAŞ GRUBU
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KALABALIK ARKADAŞ GRUBU

Baldwin, sevgilisi Corey Harper ve kalabalık arkadaş grubu, denizdeki oyunları bittikten sonra kumların üzerinde aldı soluğu.

5BİRAZ DA DANS
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BİRAZ DA DANS

Ireland Baldwin, bir ara dans figürleri de sergiledikten sonra kumların üzerine uzanıp güneşlenmeye başladı. Bu arada da cep telefonuyla ilgilendi.

6DÜNYANIN EN UZUN BOYLU MODELLERİNDEN
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DÜNYANIN EN UZUN BOYLU MODELLERİNDEN

Ireland Baldwin bir ara anne ve babası gibi oyunculuğu da denedi ama daha sonra moda alanında kariyer yapmaya başladı. 1. 85 cm ile dünyanın en uzun boylu modellerinden biri olan Baldwin, kendisiyle aynı mesleği seçen Hailey Baldwin Bieber'ın da kuzeni. 

7ANNESİYLE BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
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ANNESİYLE BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

2013 yılında ünlü bir ajansla modellik sözleşmesi imzalayan Baldwin, aynı yıl annesi Kim Basinger ile birlikte Grudge Match adlı yapımda kamera karşısına geçti ve onun oynadığı karakterin gençliğini canlandırdı.

8MODELLİKTE KARAR KILDI
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MODELLİKTE KARAR KILDI

2014 yılında da New York Film Akademisi'nde görüntü yönetmenliği ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Fakat oyunculuk konusuna çok ağırlık vermeden modellikte kariyer yapmaya devam etti.

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