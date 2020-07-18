1.85'lik modelin deve güreşi

DÜNYANIN EN UZUN BOYLU MODELLERİNDEN Ireland Baldwin bir ara anne ve babası gibi oyunculuğu da denedi ama daha sonra moda alanında kariyer yapmaya başladı. 1. 85 cm ile dünyanın en uzun boylu modellerinden biri olan Baldwin, kendisiyle aynı mesleği seçen Hailey Baldwin Bieber'ın da kuzeni.