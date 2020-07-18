1.85'lik modelin deve güreşi

Ünlü model arkadaşlarıyla tutuştuğu deve güreşi sırasında böyle görüntülendi.
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KARANTİNADAN SONRA
Hollywood'un iki ünlü oyuncusu Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın evliliğinden dünyaya gelen tek çocukları olan Ireland Baldwin, evinin kapısından dışarı adım atmadan geçirdiği koronavirüs karantinasının acısını Malibu plajlarında çıkarıyor.
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DEVE GÜREŞİ
Son bir haftadır neredeyse her gün denizin ve güneşin keyfini çıkarırken görüntülenen Baldwin dün de sevgilisi Corey Harper ve arkadaşlarıyla denizde deve güreşine tutuştuğu sırada objektiflere takıldı.
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ZORLU MÜCADELE
24 yaşındaki Ireland Baldwin, bir arkadaşının omuzuna çıktı ve karşısındaki çifti denize itmeye çalıştı. 1.85 santimlik model, sonunda bu konuda başarılı da oldu.
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KALABALIK ARKADAŞ GRUBU
Baldwin, sevgilisi Corey Harper ve kalabalık arkadaş grubu, denizdeki oyunları bittikten sonra kumların üzerinde aldı soluğu.
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BİRAZ DA DANS
Ireland Baldwin, bir ara dans figürleri de sergiledikten sonra kumların üzerine uzanıp güneşlenmeye başladı. Bu arada da cep telefonuyla ilgilendi.
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DÜNYANIN EN UZUN BOYLU MODELLERİNDEN
Ireland Baldwin bir ara anne ve babası gibi oyunculuğu da denedi ama daha sonra moda alanında kariyer yapmaya başladı. 1. 85 cm ile dünyanın en uzun boylu modellerinden biri olan Baldwin, kendisiyle aynı mesleği seçen Hailey Baldwin Bieber'ın da kuzeni.
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ANNESİYLE BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
2013 yılında ünlü bir ajansla modellik sözleşmesi imzalayan Baldwin, aynı yıl annesi Kim Basinger ile birlikte Grudge Match adlı yapımda kamera karşısına geçti ve onun oynadığı karakterin gençliğini canlandırdı.
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MODELLİKTE KARAR KILDI
2014 yılında da New York Film Akademisi'nde görüntü yönetmenliği ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Fakat oyunculuk konusuna çok ağırlık vermeden modellikte kariyer yapmaya devam etti.