1,5 metrelik engerek yılanı şoku! Yumurta alayım derken…

Yaptığı incelemede yılanın Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan üçgen başıyla dikkat çeken Wagner Engereği olduğunu öğrendi. Yalçınkaya yolun kenarında yılanı fark ettiğini söyleyerek, “Bir anda panik olduk değişik bir yılandı. Korku ile ancak bir fotoğrafını çekebildik. Sonrasında ise yılan mezarlığın içerisine doğru gözden kayboldu” dedi.