1.000 TL nakdi yardım ödemeleri başladı! Yardım parası ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi doğum yılının son rakamına göre başladı. Bir kereye mahsus verilen ve Corona virüsünün ekonomik etkilerini azaltan tedbirler kapsamında dağıtılacak yardımlardan yaklaşık iki milyon hane yararlanacak. Peki, yardım parası ödemeleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
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İhtiyaç sahiplerine yapılacak nakdi destek ödemesi başladı. PTT şubeleri aracılığıyla yapılacak ödenekten yararlanmak isteyen vatandaşlar da konuya dair merak ettikleri ayrıntıları internette sorguluyor. İşte, 1.000 TL nakdi yardım ödemesi hakkında merak edilenler...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu" veya "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılacağı hatırlatıldı.
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Buna göre, nakdi destek, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara 1 Nisan, 1 ve 6 olanlara 2 Nisan, 2 ve 7 olanlara 3 Nisan, 3 ve 8 olanlara 4 Nisan, 4 ve 9 olanlara ise 5 Nisan'da verilecek.
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PTT Kartı olanlar 1000 liralık desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz çekebilecek.
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PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi ailelere verilecek destek kapsamındaki ödemeler için takvim hazırlandı.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen çalışmalarla 1000'er liralık ödeme, 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye PTT aracılığıyla ulaşacak.