0,64 konut kredisi ne zaman bitecek sorusu, kamu bankaları tarafından sıfır konutlar için başlatılan kampanya dolayısıyla araştırılmaya devam ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için 750 bin liraya kadar geçerli olacak olan 0,64 faizli konut kredisi, diğer şehirler için 500 bin liraya kadar geçerli olacak. 12 ay kredi erteleme imkanı da bulunan 0,64 konut kredisi kampanyası, 180 ay vadeye kadar çekilebilecek. Peki, 0,64 faizli konut kredisi imkanından nasıl yararlanılır ve son tarih ne zaman? İşte, bazı bilgiler
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Konut kredisi imkanlarından faydalanmak isteyen pek çok kişi, 0,64 ve 0,74 faiz oranları ile konut kredisi ne zaman bitecek sorusuna cevap arıyor. 12 ay ödemesiz ve 180 aya kadar vade seçenekleri ile İstanbul, Ankara, İzmir'de 750 bin, diğer şehirler ise 500 bin TL limit ile kullanılabilecek olan konut kredisi, şubelere gerekli evrakların teslimiyle birlikte çekilebiliyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut kredisi imkanı için şartlar neler ve ödeme tablosu nasıl şekilleniyor? İşte, merak edilen o konu hakkında detaylı bilgiler
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300 bin liralık bir konut kredisi 180 ay vadeli çekilmek istendiğinde konut eğer sıfırsa 6 ay ödemesiz kredide aylık taksit 2 bin 930 lira olacak. Toplam geri ödeme 509 bin 807 lira olacak. Konut ikinci el ise 6 ay ödemesiz kredi çekilirse aylık taksit 3 bin 148 liraya denk gelecek. Toplam geri ödeme miktarı da 547 bin 774 liraya ulaşacak. Sıfır konutta faiz yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74. 6 ay geri ödemesiz olduğunda taksit ödemesi 174 ay yapılacak.
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Sıfır veya ikinci el konutta 12 aya kadar ödemesiz kredi çekilebilecek. 180 ay vadeli 300 bin liralık konut kredisi eğer 12 ay ödemesiz çekilmek istenirse sıfır konutta taksit 3 bin 57 liraya denk gelecek.
İkinci el konut için 12 ay geri ödemesiz kredi çekilirse de aylık taksit 3 bin 284 lira taksit ödenecek. Sıfır konutta geri ödeme toplam tutarı 513 bin 551 lire olacak. İkinci el konutta ise toplam geri ödeme 551 bin 775’e ulaşacak.
Sıfır konutta 6 ay geri ödemesiz seçeneğinde aylık taksit 127 lira daha az, toplam geri ödeme de 3 bin 744 lira daha az oluyor. İkinci el konutta ise 6 ay geri ödemesiz kredi seçeneğinde aylık taksit 12 ay ödemesiz seçeneğine göre 136 lira daha az oluyor. Toplam geri ödemede 4 bin lira azalıyor.
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Konut kredisi kampanyasının ne zaman sona ereceğine dair kamu bankalarından henüz bir bilgi verilmedi. Açıklama yapıldığı an haberimizin içerisine eklenecektir.