0,64 konut kredisi ne zaman bitecek?

Sıfır veya ikinci el konutta 12 aya kadar ödemesiz kredi çekilebilecek. 180 ay vadeli 300 bin liralık konut kredisi eğer 12 ay ödemesiz çekilmek istenirse sıfır konutta taksit 3 bin 57 liraya denk gelecek.



İkinci el konut için 12 ay geri ödemesiz kredi çekilirse de aylık taksit 3 bin 284 lira taksit ödenecek. Sıfır konutta geri ödeme toplam tutarı 513 bin 551 lire olacak. İkinci el konutta ise toplam geri ödeme 551 bin 775’e ulaşacak.



Sıfır konutta 6 ay geri ödemesiz seçeneğinde aylık taksit 127 lira daha az, toplam geri ödeme de 3 bin 744 lira daha az oluyor. İkinci el konutta ise 6 ay geri ödemesiz kredi seçeneğinde aylık taksit 12 ay ödemesiz seçeneğine göre 136 lira daha az oluyor. Toplam geri ödemede 4 bin lira azalıyor.