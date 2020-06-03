0,64 konut kredisi hesaplama: Ziraat Bankası konut kredisi yapılandırma imkanı olacak mı?

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı ile dikkat çekmeye devam ediyor. Sıfır konutlarda 0,64 faiz, ikinci el konutlarda ise 0,74 faiz ile konut kredisi kullanımı gerçekleştiren Ziraat Bankası, tüm bu detayları internet üzerinden yayımladı. 180 ay (15 yıl) vade ve 1 yıl erteleme imkanı sunan Ziraat Bankası, 2 Haziran itibariyle konut kredisi başvurularını kabul edecek. Taşıt kredisi için ise başvuru tarihi 5 Haziran itibariyle gerçekleşecek. İşte, 0,64 faiz ile kullanılabilecek olan Ziraat Bankası konut kredisi şartları ve masrafları ile birlikte kredi hesaplama ödeme planı bilgileri



ZİRAAT BANKASI KONUT, TAŞIT, İHTİYAÇ, TATİL DESTEK KREDİSİ PAKETLERİ



Konut kredisi başta olmak üzere pek çok kredi türünde faiz oranları dikkat çekiyor. Kamu bankalarının kredi faiz oranları için yaptığı indirimin ardından Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları merakla araştırılmaya başlandı. Ev sahibi olmak isteyen pek çok kişinin ilgisini çeken 0,64 oranlı ve 12 ay ertelemeli Ziraat Bankası faiz oranları, ödeme tablosu ile de dikkat çekiyor. 15 yıllık vade ile 180 ay içerisinde geri ödeme kabul edecek olan Ziraat Bankası, ikinci konut kredisi için ise 0,74 faiz oranını uygulayacak.



Ziraat Bankası kredi faiz oranları ile ilgili yapılan açıklamada faizlerde düşüşe gidildiği açıklandı. Konut satın almak isteyen vatandaşların uzun süredir merakla beklediği Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları 1 Haziran itibariyle 0,64'e düşürüldü.1 Haziran 2020 tarihinde açıklanan güncel faiz oranlarının bir kısmı 2 Haziran'dan itibaren, bir kısmı ise 5 Haziran'dan itibaren geçerli olacak. Tüketici ihtiyaç, tatil, taşıt ve konut kredisi faiz oranları, çok düşük oranlarla vatandaşlar tarafından kullanılabilecek.