0, 64 faizli kredi başvuruları ne zaman bitiyor? İşte kamu bankalarının konut kredisi hakkında bilgi
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, geçtiğimiz haftalarda birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıklamıştı. Buna göre, 15 yıla kadar vadelerde, birinci el/sıfır konutlar için aylık yüzde 0,64, ikinci el konutlar için aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Peki, 0, 64 faizli kredi başvuruları ne zaman bitiyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmek amacıyla yeni kredi paketlerini haziran ayı başında devreye soktu. Gözler şimdi 0,64, faiz oranlı kredi için belirlenen son tarihte. İşte, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank konut kredisi başvuru hakkında son bilgiler...
2
Abone Ol
Konut kredisi imkanlarından faydalanmak isteyen pek çok kişi, 0,64 ve 0,74 faiz oranları ile konut kredisi ne zaman bitecek sorusuna cevap arıyor. 12 ay ödemesiz ve 180 aya kadar vade seçenekleri ile İstanbul, Ankara, İzmir'de 750 bin, diğer şehirler ise 500 bin TL limit ile kullanılabilecek olan konut kredisi, şubelere gerekli evrakların teslimiyle birlikte çekilebiliyor.
3
Abone Ol
300 bin liralık bir konut kredisi 180 ay vadeli çekilmek istendiğinde konut eğer sıfırsa 6 ay ödemesiz kredide aylık taksit 2 bin 930 lira olacak. Toplam geri ödeme 509 bin 807 lira olacak. Konut ikinci el ise 6 ay ödemesiz kredi çekilirse aylık taksit 3 bin 148 liraya denk gelecek. Toplam geri ödeme miktarı da 547 bin 774 liraya ulaşacak. Sıfır konutta faiz yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74. 6 ay geri ödemesiz olduğunda taksit ödemesi 174 ay yapılacak.
4
Abone Ol
ÖDEME PLANI
Sıfır veya ikinci el konutta 12 aya kadar ödemesiz kredi çekilebilecek. 180 ay vadeli 300 bin liralık konut kredisi eğer 12 ay ödemesiz çekilmek istenirse sıfır konutta taksit 3 bin 57 liraya denk gelecek.
5
Abone Ol
İkinci el konut için 12 ay geri ödemesiz kredi çekilirse de aylık taksit 3 bin 284 lira taksit ödenecek. Sıfır konutta geri ödeme toplam tutarı 513 bin 551 lire olacak. İkinci el konutta ise toplam geri ödeme 551 bin 775’e ulaşacak.
6
Abone Ol
Sıfır konutta 6 ay geri ödemesiz seçeneğinde aylık taksit 127 lira daha az, toplam geri ödeme de 3 bin 744 lira daha az oluyor. İkinci el konutta ise 6 ay geri ödemesiz kredi seçeneğinde aylık taksit 12 ay ödemesiz seçeneğine göre 136 lira daha az oluyor. Toplam geri ödeme de 4 bin lira azalıyor.
7
Abone Ol
NE ZAMAN SONA ERECEK?
Konut kredisi kampanyasının ne zaman sona ereceğine dair kamu bankalarından henüz bir bilgi verilmedi. Açıklama yapıldığı an haberimizin içerisine eklenecektir.