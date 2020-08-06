0, 64 faizli kredi başvuruları ne zaman bitiyor? İşte kamu bankalarının konut kredisi hakkında bilgi

Konut kredisi imkanlarından faydalanmak isteyen pek çok kişi, 0,64 ve 0,74 faiz oranları ile konut kredisi ne zaman bitecek sorusuna cevap arıyor. 12 ay ödemesiz ve 180 aya kadar vade seçenekleri ile İstanbul, Ankara, İzmir'de 750 bin, diğer şehirler ise 500 bin TL limit ile kullanılabilecek olan konut kredisi, şubelere gerekli evrakların teslimiyle birlikte çekilebiliyor.