0,49 faizli arabalar hangileri? 0,49 faizli araç kredisi veren bankalar listesi

Yerli üretim araçlar için 0,49 faizli taşıt kredisi imkanı sunan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, 5 Haziran itibariyle kredi kullanımlarını erişime açtı. Bireysel ve kurumsal müşterilerin faydalanabileceği yerli üretim araçlar için 0,49 kredi imkanı, duruma göre 0,69'a kadar çıkabilecek. Taşıt kredisi motosikleti de kapsayacak. Peki, yerli üretim araçlar ve 0,49 faizli arabalar hangileri? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler