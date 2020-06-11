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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 16:32,

0,49 faizli arabalar hangileri? 0,49 faizli araç kredisi veren bankalar listesi

0,49 faizli taşıt kredisi ile sıfır araç sahibi yapan kamu bankaları, hangi markaların bu kapsamda yer aldığı bilgisini tüketici ile paylaştı. Aylık 0,49 ila 0,69 arasında değişen taşıt kredisi imkanı, yerli üretim araçlar için geçerli olacak. Yerli üretim anlaşmalı araç firmaları, bankalar tarafından tüketici ile paylaşılacak. Peki, 0,49 faizli arabalar hangileri? İşte 0,49 faizli araç kredisi veren bankalar ve bu kapsamda yer alan firmalar hakkında detaylı bilgiler

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Yerli üretim araçlar için 0,49 faizli taşıt kredisi imkanı sunan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, 5 Haziran itibariyle kredi kullanımlarını erişime açtı. Bireysel ve kurumsal müşterilerin faydalanabileceği yerli üretim araçlar için 0,49 kredi imkanı, duruma göre 0,69'a kadar çıkabilecek. Taşıt kredisi motosikleti de kapsayacak. Peki, yerli üretim araçlar ve 0,49 faizli arabalar hangileri? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

Vakıfbank'ın yayımladığı bilgilere göre; Fiat, Honda, Hyundai, Toyota kampanya dahilinde yer alacak.

Halkbank'ın yayımladığı bilgilere göre; Binek araçlar olarak Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Toyota; Ticari araçlar olarak ise BMC, Fiat, Ford, GAZ, Güleryüz, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar yerli üretim araçlar olarak değer görecek.

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Taşıt Kredisi Destek Kredi Paketi’nden;

Anlaşmalı yerli otomotiv üretimi yapan firmalardan satın alacağınız 0 km taşıt için, belirli marka ve modellerde aylık %0,49’dan başlayan faiz oranları ile 60 aya varan vade kadar 120.000 TL’ye kadar,

Satın alacağınız 7 yaşına kadar olan 2.El Taşıt içinse, aylık %0,82 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 150.000 TL'ye kadar yararlanabilirsiniz.

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Araç TipiKredi Tutarı( TL)Vade( Ay)Faiz Oranı(%)
Binek Araçlar(0 Km)50.000-120.00018-60%0,49-%0,69
Ticari Araçlar( 0 Km)72.000-500.00036-60%0,49-%0,69
Binek Araçlar( 2.El)150.00060
(6 Ay Ödemesiz+54 Taksit)		%0,82

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Detaylı bilgi için kamu bankaları ile iletişime geçebilirsiniz.

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