0-14 yaş yarın sokağa çıkabilecek mi? 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman hangi gün? İşte o saatler ve tarihler

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Vatandaşlar belirli günlerde sokağa çıkma izninden faydalanarak dışarı çıkıyorlar. Yakın zaman önce alınan kararla 20 yaş altı için haftanın belirli gün ve saatinde serbestlik getirmişti. 20 yaş altı vatandaşlar iki farklı grup şeklinde dışarı çıkabildiler. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?