Sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili resmi açıklamalar araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sürekli bir kısıtlama bulunuyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izninin olduğu günlerde dışarı çıkabiliyorlar. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?