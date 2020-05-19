Sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yapılan resmi açıklamalar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından sokağa çıkma izni uygulaması başladı. Vatandaşlar belirtilen tarihlerde ve saatlerde sokağa çıkma izni uygulamasından faydalanabiliyorlar. Peki 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili resmi açıklamalar araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının yanı sıra 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sürekli bir kısıtlama bulunuyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izninin olduğu günlerde dışarı çıkabiliyorlar. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
2
Abone Ol
20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
20 yaş altı sokağa çıkma izni 0-14 yaş ve 15-20 yaş için iki farklı günde yapılıyor. 20 yaş altı 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.
3
Abone Ol
65 YAŞ VE 20 YAŞ ALTI ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık etti. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alındı. Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaldırılması ile ilgili açıklama yapılmadı.