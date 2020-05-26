0-14 yaş (çocuklar) sokağa çıkma izni yarın mı, ne zaman saat kaçta başlıyor? 15-20 yaş gençler için sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
'Çocuklar yarın sokağa çıkabilecek mi?' sorusu Ramazan Bayramı'nın ve 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde araştırılıyor. Normalleşme sürecinde her hafta bir gün mahsus olmak üzere 0 14 ve 15 20 yaş grubundaki vatandaşlar belli saatlerde ayrı günlerde sokağa çıkma iznine tabi oluyor. Mayıs ayı sonuna kadar aynı takvimin netleşmesi beklenirken, bu yaş gruplarındakilerin geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi aynı günlerde sokağa çıkması bekleniyor. Peki, 0-14 yaş sokağa çıkma izni ne zaman saat kaçta? 5-20 yaş gençler için sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Gençler ve çocuklar hangi tarihte sokağa çıkacak? İşte, o konularla ilgili merak edilen bazı bilgiler...
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Corona virüs önlemleri kapsamında 0 - 14 yaş arasındaki çocuklar, 15-20 yaş grubu ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 23-24-25-26 tarihlerinde de devam ediyor. Vatandaşlar bayramdan sonra sokağa çıkma yasağının nasıl uygulanacağını merak ederken, Mayıs ayı sonuna kadar aynı takvimin işlenmesi bekleniyor. Yani 65 yaş üstü ve diğer yaş grup geçtiğimiz haftalarda uygulanan esnetme günlerinde ve saatlerinde aynı şekilde dışarı çıkması bekleniyor. Bu hafta yapılacak kabine toplantısının ardından çıkacak karar ile konu resmi olarak açıklanmış olacak. Peki hangi yaş grubu hangi gün ve saat kaç aralığında dışarıya çıkış iznine sahip oluyordu?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Vatandaşlar belirli günlerde sokağa çıkma izninden faydalanarak dışarı çıkıyorlar. 0-14 yaş aralığındakiler çarşamba günleri sokağa çıkma izni kullanabiliyor. Yakın zaman önce alınan kararla 20 yaş altı için haftanın belirli gün ve saatinde serbestlik getirmişti. 20 yaş altı vatandaşlar iki farklı grup şeklinde dışarı çıkabildiler. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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Corona virüssalgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı.
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Yarın yurt genelinde sokağa çıkma yasağının son bulması ile birlikte çocuğu olan vatandaşlar 0-14 yaş arası sokağa çıkma izni yarın olacak mı sorusunun cevabını araştırıyorlar..
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0-14 YAŞ ARASI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?
0-14 yaş aralığında yer alan çocuklar, 27 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.
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15-20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?
0-14 yaş grubu hafta içinde, 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkartıldı. 15-20 yaş grubu ise 22 Mayıs Cuma günü aynı saat aralığında dışarı çıktı.
Yeni hafta için 15-20 yaş aralığında olanların 28 veya 29 Mayıs'ta geçtiğimiz hafta düzenlenen esnetme kuralları ile aynı şekilde ve aynı saatlerde sokağa çıkış izninin olması bekleniyor. Resmi açıklama haberimizde tekrar güncellenip yer alacak.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
65 yaş üstü yaşlı vatandaşlar da 24 Mayıs pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabildiler. Önümüzdeki hafta için resmi açıklama yapılmazken, bayram sonrasında nasıl bir takvim uygulanacağı merak ediliyor.
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, bu hafta yasakların devam edip etmeyeceği merak edilirken, belirlenen yaş gruplarındaki sokağa çıkma izinlerinin mayıs ayı sonuna kadar aynı şekilde ilerlemesi bekleniyor. Resmi karar kabine toplantısının ardından açıklacak ve haberimizde gelişmelere yer vereceğiz.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CEZA KAÇ LİRA?
Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.