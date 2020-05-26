0-14 yaş (çocuklar) sokağa çıkma izni yarın mı, ne zaman saat kaçta başlıyor? 15-20 yaş gençler için sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Corona virüs önlemleri kapsamında 0 - 14 yaş arasındaki çocuklar, 15-20 yaş grubu ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 23-24-25-26 tarihlerinde de devam ediyor. Vatandaşlar bayramdan sonra sokağa çıkma yasağının nasıl uygulanacağını merak ederken, Mayıs ayı sonuna kadar aynı takvimin işlenmesi bekleniyor. Yani 65 yaş üstü ve diğer yaş grup geçtiğimiz haftalarda uygulanan esnetme günlerinde ve saatlerinde aynı şekilde dışarı çıkması bekleniyor. Bu hafta yapılacak kabine toplantısının ardından çıkacak karar ile konu resmi olarak açıklanmış olacak. Peki hangi yaş grubu hangi gün ve saat kaç aralığında dışarıya çıkış iznine sahip oluyordu?



65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Vatandaşlar belirli günlerde sokağa çıkma izninden faydalanarak dışarı çıkıyorlar. 0-14 yaş aralığındakiler çarşamba günleri sokağa çıkma izni kullanabiliyor. Yakın zaman önce alınan kararla 20 yaş altı için haftanın belirli gün ve saatinde serbestlik getirmişti. 20 yaş altı vatandaşlar iki farklı grup şeklinde dışarı çıkabildiler. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?