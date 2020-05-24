Gündem Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 19:44 , 24 Mayıs 2020 - 19:44

0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında arife günü başlayıp bayram boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 81 ildeki vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, uzun bir süredir sokağa çıkması kısıtlı olan 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma izninin ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak?