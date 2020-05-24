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Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 19:44,

0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında arife günü başlayıp bayram boyunca devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 81 ildeki vatandaşlar bayramı evlerinde geçirirken, uzun bir süredir sokağa çıkması kısıtlı olan 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma izninin ne zaman olduğu merak konusu oldu. Peki, 0-14 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak?

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1
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 0-14 yaş arası çocuklar, geçtiğimiz haftalarda izin yaparak birkaç saatliğine olsa bile eğlenmişti. Şimdi ise yeniden ne zaman izinli olarak çıkabilecekleri merak konusu oldu. İşte, 0-14 yaş arası sokağa çıkma izini hakkında ayrıntılar...

2
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0-14 yaş grubu 20 Mayıs Çarşamba günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıkmıştı.

3
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Bu yaş grubunun yeniden sokağa çıkacağı tarih hakkında net bir bilgi yok. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

4İKİ DEFA SOKAĞA ÇIKTILAR
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İKİ DEFA SOKAĞA ÇIKTILAR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 13 ve 20 Mayıs'ta uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

5
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65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan minikler, park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih etti.

6
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Sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden çocuklar, başta mahalle parkları olmak üzere sahiller ve oyun parklarında enerji attı.

7
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Güneşli havanın tadını çıkaran çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

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