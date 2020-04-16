"#okullaraçılınca 'Hocam gelin sizle de bir maç yapalım" diyen öğrencilerim ile…
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda öğretmenlere, velilere ve çocuklara seslendi, okullar açılınca ne yapacaklarını sorarak bir oyun başlattı. Kendisinin okullar açılınca bir liseye gidip pencereden ıslık çalacağını belirten Bakan Selçuk, "Hayaller gerçeklerin provasıdır. Hayal kurmasak gerçeği bu kadar güzel olmaz mutlu anların. Öğretmenlerimize, velilerimize, çocuklara gün içinde küçük bir oyun... Ben başlatayım. #okullaraçılınca bir liseye gidip pencereden gençlerle beraber ıslık çalacağım. Siz ne yapacaksınız?" dedi. Milli Eğitim Bakanı'nın bu çağrısına yanıtlar gecikmedi.
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Öğrencilerle gökyüzüne balon bırakacak olanlar da var, türkü söyleyecek, halay çekecek olanlar da... İşte onlardan bazıları:
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Levent YAZICI @memleventyazici (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü) #okullaraçılınca Çocuklarımız ve meslektaşlarımızla birlikte, rengarenk balonları gökyüzüne bırakacağız. Turan AKPINAR @turanakpinar (Ankara İl Milli Eğitim Müdürü) #okullaraçılınca bir okulumuza gidip, okul bahçesinde çocuklarımızla birlikte oyun oynanacağız. Hamza AYDOĞDU @hmzaydg (MEB Personel Genel Müdürü) #okullaraçılınca bir okul bahçesinde oturup öğrencilerine kavuşan öğretmenlerin o mutluluk anını ve öğrencilerin gözlerindeki sevinç parıltısını görmek ve yaşamak istiyorum.
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Nazan ŞENER @nznsener (Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü) #okullaraçılınca tüm okul bahçelerimizde uçurtma şenliği yapacağız,şimdiden Uçurtmalarımızı yapmaya başlıyoruz...80 ilimize de Şırnak'tan 80 uçurtma göndereceğiz.. Olgun Sensoy @SensoyOlgun (Samsun Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü) Sayın bakanımızın "Hayaller gerçeklerin provasıdır "#okullaracılınca Bende bir ilkokulumuzdaki öğrencilerimizin hayallerini birlikte gerçekleştirme çalışacağım. Yasemin Çelik @yasecee_ #okullaracilinca yine sevgi çiçeklerimle birtakım araştırma incelemelere çalışmalarında buluşacağız
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Selma Karatekin @selma_karatekin #okullaraçılınca bir kadraja sığışmaya çalıştığımız yeni selfieler çekeceğim Selahattin Kaymakcı @skaymakci #okullaracilinca Daha güzel bir geleceğe merhaba diyebilmek için öğrencilerimle birlikte ağaç dikeceğim. Ramazan Mervan Kurt @rmervank1 Rengarenk türküler söyleyeceğiz Gökkuşağı #okullaraçılınca
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Seda IŞIK NURANİ @sedateacher1 #okullaracilinca minik yüreklerime sımsıkı sarılıp gerisini akışına bırakacağım.Tıpkı online eğitimde matematik anlatırken,kendimi sordukları bilmeceleri cevaplarken bulduğum gibi Özgür Cihan TAHİROĞLU @OzgurTAHIROGLU #okullaracilinca Yer gök inleyecek söyleyeceğimiz şarkı ve marşlarla. N. Çiydem SADİOĞLU @nazaniydemsadio #okullaraçılınca hiç bırakmamış gibi minik öğrencilerime doya doya sarılıp koklayacağım
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Elif Ot @mebedogru Okul açılınca hepsine birer çikolata alıp , yerken gülerek selfie çekeceğim Gülümseyen yüz ifadesi #okullaraçılınca Nusrettin UÇAR @Nusrettinucar Söz verdiğiniz ilk 40 dakikalık teneffüste öğretmen ve öğrencilerimle okul bahçesinde halay çekeceğim. Talat @TalatZ2 "Hocam gelin sizle de bir maç yapalım" diyen öğrencilerim ile futbol oynayacağım
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Yaşar Kıyak @YaarKyak1 İki yıldır yapamadığımız pikniği yapacağız handan geyik @handan_geyik #okullaraçılınca yapabildiğim tek şey olan ıslak kekten yapacağım çocuklarıma :)))