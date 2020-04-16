"#okullaraçılınca 'Hocam gelin sizle de bir maç yapalım" diyen öğrencilerim ile…

Levent YAZICI @memleventyazici (İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü)

#okullaraçılınca Çocuklarımız ve meslektaşlarımızla birlikte, rengarenk balonları gökyüzüne bırakacağız.

Turan AKPINAR @turanakpinar (Ankara İl Milli Eğitim Müdürü)

#okullaraçılınca bir okulumuza gidip, okul bahçesinde çocuklarımızla birlikte oyun oynanacağız.

Hamza AYDOĞDU @hmzaydg (MEB Personel Genel Müdürü)

#okullaraçılınca bir okul bahçesinde oturup öğrencilerine kavuşan öğretmenlerin o mutluluk anını ve öğrencilerin gözlerindeki sevinç parıltısını görmek ve yaşamak istiyorum.