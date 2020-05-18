evdekal’mak tüylü dostlarımıza yaradı

Koronavirüs yüzünden evlerimize kapanınca, evcil hayvanlarımızla daha fazla vakit geçirme imkanı da bulduk. İş, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri arasında da çokça hayvansever var. Onlar da bu süreci tüylü dostlarıyla doya doya vakit geçirmek için kullanıyor. Sahiplerinin yoğun iş hayatları yüzünden genellikle evde yalnız kalan evcil hayvanlar da sosyal izolasyon sürecinde hem ilgiye hem de oyuna doyuyor.