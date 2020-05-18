evdekal’mak tüylü dostlarımıza yaradı

İş, cemiyet ve magazin dünyasının birçok ünlü ismi, hayvan sevgisiyle biliniyor. O isimler karantina döneminde evcil hayvanlarıyla bol bol vakit geçirerek, hem stresten uzaklaşıyor hem de dostlarını mutlu ediyor.
Koronavirüs yüzünden evlerimize kapanınca, evcil hayvanlarımızla daha fazla vakit geçirme imkanı da bulduk. İş, cemiyet ve magazin dünyasının ünlü isimleri arasında da çokça hayvansever var. Onlar da bu süreci tüylü dostlarıyla doya doya vakit geçirmek için kullanıyor. Sahiplerinin yoğun iş hayatları yüzünden genellikle evde yalnız kalan evcil hayvanlar da sosyal izolasyon sürecinde hem ilgiye hem de oyuna doyuyor.
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Ünlü hayvanseverler sosyal medya hesaplarından sıklıkla tüylü dostlarıyla fotoğraflar paylaşıp, sokak hayvanları konusunda sosyal mesajlar vermeyi de ihmal etmiyor. Çünkü sosyal izolasyon evcil hayvanların yüzlerini güldürürken, sokak hayvanlarının bakımını olumsuz etkiledi. Hayvanseverler o nedenle sıklıkla bu konu hakkında uyarılarda bulunup, çeşitli kampanyalar aracılığıyla sokak hayvanlarına yardım elinin uzatılmasını sağlıyor.
Ben de büyük bir hayvansever olarak onların bu çabalarını takdirle karşılıyorum.
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İşadamı Sadettin Saran büyük bir hayvansever. Evinde iki köpek besleyen Saran, geçtiğimiz günlerde onlarla ‘boğuştuğu’ sevgi dolu bir videoyu “Evde denemeyiniz” notuyla sosyal medyada paylaşmıştı.
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Kıvanç Tatlıtuğ’un hayvan sevgisi sınır tanıyor. Doğa tutkunu oyuncu, eşi Başak Dizer’le birlikte üç kedi, iki köpek ve bir de kuş besliyor. Barınaktaki hayvanlara sık sık yardım götüren çift, bir dönem barınak kuracakları haberleriyle gündemdeydi.
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Son yılların gözde oyuncusu Serenay Sarıkaya, karantina döneminde köpekleriyle daha fazla vakit geçirebildiği için çok mutlu. Sarıkaya’nın, iki köpeğinin ‘velayetini’ eski sevgilisi Kerem Bürsin’le paylaştığı haberleri de bir dönem gündemi meşgul etmişti.
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Sokak hayvanlarına düzenli olarak mama yardımında bulunan, barınaklardaki köpeklerin sahiplendirilmesi için de yoğun çaba harcayan Derin Mermerci, evinde üç köpek besliyor.
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Güzel oyuncu Bensu Soral ve eşi Hakan Baş da hayvan tutkunu. Evlerinde iki kedi ve iki köpek besleyen çift, Toy Poodle cinsi köpekleri Bruno’ya sosyal medya hesabı da açmıştı. Çiftin karantina günlerinde en büyük eğlenceleri, tüylü dostları.
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Yağmur Tanrısevsin’in Toy Poddle cinsi köpeği Alf’in kendi hayran kitlesi bile var! Tanrısevsin’in paylaşımları sayesinde Alf, sosyal medya fenomeni oldu.
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Yasemin Özilhan, köpeğiyle daha fazla vakit geçirebildiği için mutlu. İki kızı ve köpeğiyle bol bol oyunlar oynayan Özilhan, sevimli dostunu her fırsatta dışarı çıkarıyor.
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Mustafa Ceceli’nin eşi Selin İmer, sosyal izolasyon sürecinde köpekleri Cosmos ve Oreo ile bol bol vakit geçiriyor.
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Cemiyetin havalı ismi Biricik Suden, eşi Mazhar Alanson ile Tarabya’da sessiz sakin bir hayat sürüyor. Bahçeli evlerinde Newfoundland cinsi dev köpekleri Tatanka ile keyifli vakit geçiren çiftin kedileri de var.
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Oyuncu Şükrü Özyıldız, karantina günlerini Jack Russell cinsi köpeği Fadik ile geçirmekten büyük keyif alıyor.
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İş dünyasının seçkin isimlerinden Oya-Bülent Eczacıbaşı, köpek sevgileriyle biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Kangal cinsi minik köpeğiyle eşine poz veren Oya Hanım, bu sevimli pozu Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.