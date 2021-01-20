-15 derecede yaşam mücadelesi

Bosna Hersek’te adeta sıkışıp kalan göçmenler, Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan’a, oradan da nihai hedefleri olan Fransa, İtalya ya da Almanya gibi gelişmiş Avrupa ülkelerine ulaşmanın hayalini kurmaya devam ediyor. Göçmenlerin kamp kurmak için Velika Kladusa şehrini seçmesi de tesadüf değil. Şehrin Hırvatistan’a ve dolayısıyla AB sınırına çok yakın bir bölgede olması, göçmenlerin burayı tercih etmesindeki en önemli sebep.