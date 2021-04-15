Spor salonundan birlikte çıktılar... Hande ve Kerem arasında neler oluyor?

Türbe ziyaret etti Demet Akalın, Esra Balamir ve bir arkadaşıyla Ramazan’ın ilk günü Sultan Baba Türbesi’ne gitti. Akalın, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, daha önce verdiği bir röportajda “Sultan Baba Türbesi benim için çok uğurlu bir yer var. Orada dilediğim hiçbir şeyi Allah geri çevirmedi. Oraya kadınlar için bir mescit yaptırdım” demişti.