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Magazin
Haber Giriş: 15 Nisan 2021 - 07:32 | 

Spor salonundan birlikte çıktılar... Hande ve Kerem arasında neler oluyor?

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Spor salonundan birlikte çıktılar

Spor salonundan birlikte çıktılar

Ekranın gözde çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin önceki gün İstinye’deki bir spor salonundan çıkarken görüntülendi.

2Aşk olduğunda haber vereceğiz

Aşk olduğunda haber vereceğiz

Kerem Bürsin, “Spora bile beraber geliyorsunuz, aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?” sorusu üzerine “Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız” dedi. Bürsin’in ardından spor salonundan ayrılan Hande Erçel de aşk sorularına benzer bir yanıt verdi: “Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar.” (Sayit DURMAZ)

3Özrümü diledim

Özrümü diledim

Kafelerde maskesiz oturanları eleştiren, ardından özür dileyen Kerem Bürsin, konu hakkındaki sorular üzerine şöyle konuştu: “Açıklamamı yaptım, özrümü diledim. O kelimeyi kullanmam yanlıştı. Ama zor bir süreçten geçiyoruz ve hepimiz sorumluluk almak zorundayız.”

4İşte Lalin

İşte Lalin!

Oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal 5.5 ay önce kızları Lalin’i kucaklarına almıştı. Sinem Kobal dün Lalin’in yüzünü ilk kez gösterdi. Yeni anne, Lalin’i sırtına takıp Boğaz’a karşı yürüyüş yaptı. Bu anın fotoğraf ve videolarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı. Binlerce beğeni alan paylaşımlara, Kobal’ın arkadaşları da “Maşallah” yorumu yapmayı ihmal etmedi.

5Annesinin kopyası

Annesinin kopyası

Anneanne Nuray Kobal, kızı Sinem Kobal'ın küçüklük fotoğrafı ile torunu Lalin'in fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Lalin'in annesine olan benzerliği dikkat çekti.

6Dondurma böyle yenir

Dondurma böyle yenir

Berkay, geçtiğimiz salı günü Etiler’deydi. Ayağında terlikleri, üzerinde şortuyla yazı erken getiren ünlü şarkıcı, kızı Zeynep’e de dondurma aldı.Kızını öpmeye doyamayan Berkay, tatil planları sorulunca “Güzel projeler var. Onları hallettikten sonra Ege’ye gideceğiz” dedi. (Deniz BOY)

7Acelemiz var

Acelemiz var

“Survivor” sunucusu Murat Ceylan, manken Pınar Tartan’la aşk yaşadığını sosyal medyada ilan etmişti. Sevgililer ilk kez önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.Soruları “Çok acil gitmemiz lazım. Kusura bakmayın, başka zaman” diyerek yanıtsız bırakan Ceylan, Tartan’la birlikte üstü açık spor otomobiline binerek AVM’den ayrıldı.

8Utangaç Nazım

Utangaç Nazım

Fenerbahçe’nin Antalyaspor’dan transfer ettiği Nazım Sangare, geçtiğimiz gün bir kız arkadaşıyla İstinye Park’taydı. Objektifleri fark edince utangaç tavırlar sergileyen futbolcu, arkadaşıyla mağazaları dolaştı.

9Türbe ziyaret etti

Türbe ziyaret etti

Demet Akalın, Esra Balamir ve bir arkadaşıyla Ramazan’ın ilk günü Sultan Baba Türbesi’ne gitti. Akalın, bu anları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, daha önce verdiği bir röportajda “Sultan Baba Türbesi benim için çok uğurlu bir yer var. Orada dilediğim hiçbir şeyi Allah geri çevirmedi. Oraya kadınlar için bir mescit yaptırdım” demişti.

10Gençler çok başarılı

Gençler çok başarılı

Usta oyuncu Ferdi Atuner önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Atuner, yeni bir dizide yer alacağını söyledi: “Şu an tüm çekim teknikleri değişti. Ben eskisini de gördüm... Hepsine uyum sağlıyorum. Güzel projeler oluyor. Genç sinemacılar çok başarılı.” (Cenker TEZEL)

11Patronlar teftişte

Patronlar teftişte

Eski Galatasaraylı futbolcu Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur, kızları Sare ve 6 aylık bebekleri Saran ile Bebek’teydi. Sahibi oldukları Bebek Optik adlı mağazada teftiş yapan çift, çıkışta objektife çocuklarıyla poz verdi. Yağmur Sarıoğlu’nun hamilelik kilolarından kurtulduğu gözlendi. (Sayit DURMAZ)

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