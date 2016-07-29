Gaflar, yanlış zamanda yapılan konuşmalar...

Akşam saatlerine doğru ise, yanıltıcı kişiler, aldatıcı etkiler ve yanılsamalar dikkatli olmayı gerektirebilir. Aynı zamanda ani kararların ve hızlı düşünmenin bize zarar verebileceği, yanlış zamanda yanlış şeyler söylememeye, tartışmalı ortamlardan kaçınmaya ve yolculuklar esnasında dikkatli olmaya çalışmamız gereken günlerdeyiz. Bu konu ve bu gece geri hareketine geçen Uranüs’le ilgili çok daha detaylı yazımı Pazartesi günü ele almıştım. Arzu ederseniz internet sayfalarımızdan okuyabilirsiniz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel