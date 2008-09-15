Gaia : Toprak. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça. Kocasız olarak Uranus'u doğurdu. Onun hem annesi hem de karısı oldu.

Galateia : Güzel bir peri kız, Kylop Polyphemos ona aşık olmuştu.

Galates : Herakles'in bir prensesten olma oğlu.

Galaotes : Apollon ile Themisto'nun oğlu

Galinthias : Herakles'in annesi Alkmene'nin arkadaşı. Alkmene doğum yapacağı sırada doğum tanrıçaları Hera'nın emriyle doğuma engel olmaya çalışınca Galinthias onları uzaklaştırdı ve Herakles'in doğumuna yardım etti fakat sonunda Hera onu Gelincik'e dönüştürerek cezalandırdı.

Ganges : Bir peri kızı olan Kalauria ile İndos'un oğlu ve Ganj nehrinin tanrısı. Sarhoş olduğu bir zamanda annesini iğfal ettiği için kendine geldiğinde utancından kendini nehre attı. O günden sonra bu nehrin adı Ganj oldu.

Ganymedes : Troia kralı Toros'un oğlu. Zeus onu sevdi ve Olympos'a yanına alarak orada alı koydu.

Geantes : Gaia'nın çocukları, Uranos'un yarasından akan kanlarla yaratıldılar.

Genius : Roma tanrısı. Bir nevi koruyucu melek görevini görüyordu. Her insanın kendine ait bir Genius'u olduğuna inanılırdı.

Gerena : Pygmeler bir nevi cüceler soyundan bir kadın. Tanrılara yüz vermediği için Turna kuşuna çevirildi.

Geras : İhtiyarlık tanrısı. Herakles bütün insanların yaşlandıkları zaman başına musallat olan bu tanrıyı mağlup etti.

Geryoneus : Üç başlı kocaman bir dev, Herakles tarafından öldürüldü.

Gigant'lar : Uranos'un yarasından akan kanlarla yaratılmış devler. Tanrılar bunlardan nefret ederlerdi. Dağ gibi gövdeleri yılan gibi kuyrukları vardı. Titanlarla birlikte Zeus'a karşı savaşmışlardı. Herakles teker teker hepsini mağlup edip Vezüv yanardağının altına hapsetti.

Glaukos : Sisypos'un oğlu. İnsan eti ile beslenen kendi atları tarafından parçalandı.

Gorgon'lar : Phorkos ile Keto'nun üç kızı. Saçları yılandan korkunç bakışlı ifritler. Bunlara bakan taş kesilirmiş. Stheno, Euryale ve Medusa adlarını taşıyan üç kardeşin en kötüsü Medusa idi.

Grazia'lar : Letafet perileri.

Gree'ler : Phorkos ile Keto'nun diğer üç kızı, doğuştan beyaz saçlıydılar.

Griffon'lar : Arslan gövdeli kartal başlı efsanevi kuşlar. Apollon'un hazinelerine bekçilik yapıyorlardı.

Gyges : Titanlardan biri. Uranos ile Gaia'nın oğlu, yüz kolu elli başı vardı.

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