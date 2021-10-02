Frimpeks Yıldızları Projesi

1. Bu projenin amacı nedir? (Emre Sayer/ Frimpeks CEO & Yönetim Kurulu Üyesi)

Bu projenin amacı üniversitelerin 3 ve 4. Sınıflarında okuyan öğrencilerin iş dünyasına hazırlamak ve kariyer yolculuklarında onlara destek olmaktır. Frimpeks olarak işimizi iyi yapmak bizim için yeterli bir durum değil. “Sonraki nesiller için ne yapabiliriz” ve “Dünya’ya ne katabiliriz” soruları bizim daimi olarak cevap aradığımız sorulardır. Tam da bu noktada “şansa ihtiyacı olan” ve kriterlere uyan tüm gençleri istihdam ediyor ve yıldızımızın mezuniyet sonrası çalışma hayatına “deneyimli” olarak başlamasını hedefliyoruz. Bu kapsamda İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile protokol imzaladık. Hocalarımızın yönlendirdiği öğrencilerimizi istihdam ediyoruz.

Önümüzdeki yıl için hedefimiz; iş birliği yaptığımız üniversite sayısını arttırmak ve hatta bu projeyi Meslek Yüksek Okullarıyla da genişletmek.

2. Bu proje ile beyin göçü konusunu engellemek de bir kazanım olabilir mi?

(Emre Sayer/ Frimpeks CEO & Yönetim Kurulu Üyesi)

Beyin göçü meselesi bu ülkenin her ferdi gibi bizim de düşündüğümüz, üzerinde kafa yorduğumuz bir konu. Pandeminin de etkisiyle hem sosyal hem iş yaşamının başka bir şekil aldığı bu belirsizlik ortamında, yeni dünyanın gerçeği olarak merak eden, sorgulayan, analiz eden ve öğrenmeyi seven çevik gençler yetiştirerek Dünya’da giderek büyüyen organizasyonumuzda daha güçlü olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yetiştirdiğimiz yıldızlarımızı yalnızca Türkiye’de merkez ofis ve fabrikalarımızda değil Dünya’nın çeşitli ülkelerinde bulunan fabrika, ofis ve tesislerimizde de değerlendirerek gücümüze güç katmak istiyoruz.



3. İşe Alım ve Çalıştırma Şartlarınız Nelerdir?

(Tuba Cihantepe/ Frimpeks İnsan Kaynakları ve Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi)



Tüm Yıldızlar Frimpeks İşe Alım Politikası çerçevesinde, tamamen liyakat esas alınarak işe alınır. Yıldızlarımız, -standart uzun dönemli stajyer çalıştırma modelinden farklı olarak- sene başında belirlenen ücret karşılığında ve mülakatta mutabakata varılan görev tanımıyla, diğer tüm çalışanlarımızla aynı şartlarda çalışır.

Gelişimleri 3 aylık ara dönem değerlendirmelerle takip edilir ve raporlanır. Mezuniyet sonrası tekrar mülakat yapılarak iş sözleşmesi güncellenir.

4. Z Kuşağına Özel Bir İK Stratejiniz Var mı Olacak mı?

(Emre Sayer/ Frimpeks CEO & Yönetim Kurulu Üyesi)

Günümüzde en az kuşağın bir arada çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla insan ile ilgili stratejileri belirlerken tüm kuşakları kapsayacak ve sonrasında kuşaklar arasında sağlıklı bir geçişe imkan sunacak stratejiler belirlemeye özen gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gelecek, teknoloji ve Yeni Dünya benim şahsi olarak da ilgilendiğim ve bu konuda kitap yazdığım konular.



Frimpeks olarak yaş ortalaması 35 olan oldukça genç bir şirketiz. Bu sebeple yeni nesli anlama konusunda daha avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Z kuşağının teknolojinin içine doğmuş olması başta olmak üzere birçok açıdan X ve Y kuşaklarından farklılaştıkları noktalar var.

Burada esasen üzerinde durmamız gereken ana odaklardan birinin, Z kuşağının 20’li yaşlarının başında anlam arayışına başlaması. Büyük resimde nerede olduklarını görmek istiyorlar. Bu resmin nasıl bir parçasıyım? Bu şirkette ne yaşıyorum? Ne yaşatıyorum? gibi soruların cevaplarını net bir şekilde almak istiyorlar. Sadece “iş” değil, doğaya, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hayvanlara, engellilere dokunan işlerde bulunmak istiyorlar. Parçası oldukları kurumun dünyaya katkısı olmasını önemsiyorlar. Bu sebeple üniversite iş birlikleri ve kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile gençlerle bir arada olmayı çok önemsiyoruz. Frimpeks daima bu tür projelerde yer alacaktır.

5. Dr. Aslı Beyhan Acar/ İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü:

Şansa ihtiyacı olan gençlerimizin teşvik edilmesi ve geleceğe hazırlanması kıymetli bir proje. Çorbada tuzumuz olduğu için çok mutluyum.

6. Dr. Mustafa Bakkal/ İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi Dekanı:

Genç yeteneklerin yetiştirilmesi ve ülkemizde değerlendirilmesi noktasındaki projeleri her zaman destekledik. Bu anlamda Frimpeks ile iş birliği yapmaktan ve projeye katkı sağlamaktan memnunuz.

7. Frimpeks Yıldızı/ Dilara: Mezuniyet sonrasında yurt dışına yerleşme planları yaparken yolum Frimpeks ile kesişti. Şimdi burada yetişerek Dünya’nın birçok yerde çalışabileceğim bir firmada yetiştiriliyor olmak, geleceğe güvenle bakmamı sağlıyor.

8. Frimpeks Yıldızı/ Derya: Kariyer hayatıma ve kişisel gelişimime büyük katkılar sağlayan, sektöre geniş bir perspektiften bakma imkanı sunan Frimpeks’e teşekkür ederim. Yollarımız kesiştiği için çok mutluyum.

9. Frimpeks Yıldızı/ Ahmet: Frimpeks’te zaman etüdü yapmayı, OEE raporlamasını ve Excel programını kullanmayı öğrendim. SAP kullanımını da öğreneceğim. 5S ve Kaizen eğitimlerine katıldım. İnsan Kaynaklarına her an ulaşabiliyorum, yöneticilerim bana destek oluyorlar.

10. Frimpeks Yıldızı/ Sümeye: Okulda almış olduğum teorik bilgi becerilerimi pekiştirme ve geliştirme imkanı verdiği için bütün Frimpeks ailesine teşekkür ederim.

11. Frimpeks Yıldızı/ Oğuzcan: Ben mezun yıldızım. Problem Çözme Teknikleri, 5S, Kaizen eğitimlerine katıldım. Verimlilik projelerinde görev alıyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gelecekte Frimpeks’in yurt dışındaki fabrikalarında görev yapmak istiyorum.

12. Frimpeks Yıldızı/ Ali: Bu proje bana anlatılırken “şansa ihtiyacı olan gençlere şans vermek” denmişti. Kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Kişisel gelişimime katkı sağlayacak çok güzel bir proje. Bu yaşta Dünya çapında büyüyen bir şirketin bir parçası olarak görülmek beni çok motive ediyor.

13. Frimpeks Yıldızı/ Doruk: Yurt dışında eğitim alıyorum ve pandemi sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildiği için Frimpeks’te tam zamanlı çalışmaya başladım. Aldığım eğitimi, kimya sektöründe birebir uygulama şansı buluyorum, bu çok güzel bir tecrübe.



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