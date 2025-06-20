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7 yaşındaki çocuk rezidansın önünden zorla araca bindirildi! İstanbul'un göbeğinde yaşandı

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#Sarıyer#Rezidans#Çocuk Kaçırma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 16:02

Sarıyer'deki bir rezidansın önünde Katarlı Nızar R. (57) ile Ukraynalı Yana R. (39) çiftinin çocukları 7 yaşındaki D.R., anne tarafından sitenin önünden zorla araca bindirildi. Annenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, dün saat 18.20 sıralarında Ayazağa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre rezidansın önünde henüz resmi boşanma süreci başlamamış Katarlı Nızar R. (57) ile Ukraynalı Yana R. (39) çiftinin çocukları 7 yaşındaki D.R., annesi tarafından zorla 34 HGH 323 plakalı araca bindirilerek götürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şikayetçi olan baba Nızar R.'nın ifadesine başvuruldu.

7 yaşındaki çocuk rezidansın önünden zorla araca bindirildi İstanbulun göbeğinde yaşandı

RESMİ BOŞANMA VE VELAKET DAVASI YOK

Baba N.R. eşiyle henüz resmi olarak boşanmadıklarını, herhangi bir velayet davasının da açılmadığını söyledi. Ayrıca baba Nızar R. çocuğunun, eşi Y.R. ile birlikte erkek bir kişi tarafından bir araca bindirilip kaçırıldığını söyledi. Daha öncesinde de eşinin kızını öldürmekle tehdit ettiğini belirtti.

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EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından havalimanlarına ve sınır kapılarına çocuğun kimlik ve araç bilgileri iletildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alınırken, anne Yara R. ve onunla hareket ettiği değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Sarıyer#Rezidans#Çocuk Kaçırma

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