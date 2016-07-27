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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Fikir alışverişleri, tamamlanan işler

    Fikir alışverişleri, tamamlanan işler

    Niobe Aslı Temel
    27.07.2016 - 09:31 | Son Güncelleme:

    Dün de yazmıştım, sürpriz haberler, ele geçen bilgiler, ortaya çıkan olaylar veya bazı konularda artan farkındalık türünde durumların ön plana çıktığı günlerdeyiz.

    Farklı kişilerle iletişimde olmak ufkumuzu geliştirmekle kalmayıp, pek çok konuyu farklı açılardan görmemizi veya farkındalığımızın artmasını sağlayabilir. Fikir alışverişleri artıyor, yaratıcılığımız yüksek ve zihnimiz açık. Farklı fikirlerimizi ve yeteneklerimizi göstermek için uygun günlerdeyiz ya da teknolojik araçlar sayesinde fikirlerimizi hızla yayabiliriz.

    Üzerinde yoğunlaştığımız işlerin ilerlemesi kolay olabilir veya maddi başlıklı konularda adımlar atabiliriz. Ay’ın olumlu açıları yukarıda yazdıklarımı daha uygulanabilir hale koyacaktır.

    Ancak, şaşırtıcı durumlar veya nereden geldiğini, ne söylemeye çalıştığını ya da ne yapmak istediğini anlayamayacağımız kişilerle karşılaşma ihtimalimizin de olduğu günlerdeyiz aklımızda bulunsun bir ihtimal. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… 

    Etiketler: niobe , aslı temel , astroloji

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