Fikir alışverişleri, tamamlanan işler

Farklı kişilerle iletişimde olmak ufkumuzu geliştirmekle kalmayıp, pek çok konuyu farklı açılardan görmemizi veya farkındalığımızın artmasını sağlayabilir. Fikir alışverişleri artıyor, yaratıcılığımız yüksek ve zihnimiz açık. Farklı fikirlerimizi ve yeteneklerimizi göstermek için uygun günlerdeyiz ya da teknolojik araçlar sayesinde fikirlerimizi hızla yayabiliriz.



Üzerinde yoğunlaştığımız işlerin ilerlemesi kolay olabilir veya maddi başlıklı konularda adımlar atabiliriz. Ay’ın olumlu açıları yukarıda yazdıklarımı daha uygulanabilir hale koyacaktır.



Ancak, şaşırtıcı durumlar veya nereden geldiğini, ne söylemeye çalıştığını ya da ne yapmak istediğini anlayamayacağımız kişilerle karşılaşma ihtimalimizin de olduğu günlerdeyiz aklımızda bulunsun bir ihtimal. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…