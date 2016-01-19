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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Fikir alışverişleri, kararsızlıklar

    Fikir alışverişleri, kararsızlıklar

    Hürriyet Haber
    19.01.2016 - 09:27 | Son Güncelleme:

    Saat 11.00’a kadar işlerimizde ne yöne ilerleyeceğimize karar veremeyebiliriz.


     Dalgınlıklar, kararsızlıklar söz konusu olabilir. 11.00 sonrası fikir alışverişleri, bilgi paylaşımları veya sözlü ya da yazılı ifadeler için uygun saatlerde olacağız. Akşam saatleri ise, sabah saatlerinde olduğu gibi, halsizlik, ,isteksizlik, kararsızlık veya dalgınlık türünde ruh halleri veya ortamlar ön plana çıkabilir. Merkür gerilemesinin kendini iyice hissettirebileceği bir haftadayız. İletişim sorunlarına, bilgisayar sistemlerinde çöküşlere, elektrik elektronik araçlarla ilgili sorunlar, yanlış anlaşımlar v.b türünde aksiliklere açığız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: astroloji

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