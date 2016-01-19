Fikir alışverişleri, kararsızlıklar



Dalgınlıklar, kararsızlıklar söz konusu olabilir. 11.00 sonrası fikir alışverişleri, bilgi paylaşımları veya sözlü ya da yazılı ifadeler için uygun saatlerde olacağız. Akşam saatleri ise, sabah saatlerinde olduğu gibi, halsizlik, ,isteksizlik, kararsızlık veya dalgınlık türünde ruh halleri veya ortamlar ön plana çıkabilir. Merkür gerilemesinin kendini iyice hissettirebileceği bir haftadayız. İletişim sorunlarına, bilgisayar sistemlerinde çöküşlere, elektrik elektronik araçlarla ilgili sorunlar, yanlış anlaşımlar v.b türünde aksiliklere açığız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel