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GeriVoleybol Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Mihajlovic'in parmağı kırıldı
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Voleybol
Haber Giriş: 06.02.2020 - 18:49,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Mihajlovic'in parmağı kırıldı

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Mihajlovic'in parmağı kırıldı

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Brankica Mihajlovic'in parmağının kırıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sakatlanan Sırp voleybolcunun kontrollerinde, parmağında kırık tespit edildi.

Tedavisine başlanan 30 yaşındaki smaçör, bir süre formasından uzak kalacak.

Açıklamada, "Başarılı voleybolcumuz Brankica Mihajlovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımında Mihajlovicin parmağı kırıldı

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