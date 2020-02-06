Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda Mihajlovic'in parmağı kırıldı
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Brankica Mihajlovic'in parmağının kırıldığı duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sakatlanan Sırp voleybolcunun kontrollerinde, parmağında kırık tespit edildi.
Tedavisine başlanan 30 yaşındaki smaçör, bir süre formasından uzak kalacak.
Açıklamada, "Başarılı voleybolcumuz Brankica Mihajlovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
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