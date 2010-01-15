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Spor Arena
MEHMET UZUN - HANNOVER / DHA
Haber Giriş: 15.01.2010 - 17:32,Son Güncelleme:

Fatih Akyel Almanya 6. Ligi'nde

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Fatih Akyel Almanya 6. Ligi'nde
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Almanya'nın 6. Lig takımlarından KFC Uerdingen, eski yıldız futbolcuları toplamaya devam ediyor.

İşte ünlü futbolcuların lakapları

Eski parlak günlerine dönmeyi hedefleyen KFC Uerdingen, bir dönem Beşiktaş forması giyen Ailton ile Fenerbahçe'de de oynayan Erhan Albayrak'tan sonra şimdi de Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve milli takımın eski oyuncusu Fatih Akyel'le masaya oturuyor. Akyel'in hafta sonu KFC Uerdingen'li olması bekleniyor.

ALBAYRAK KAPTAN OLDU

KFC Uerdingen'in son transferi olan Erhan Albayrak takımda kaptan olduğunu söyledi. Kadrolarını güçlendirmeye devam ettiklerini anlatan Albayrak, "Takımın hedefi 4-5 yıl içinde Bundesliga'ya çıkmak. Bunun içinde tecrübeli futbolcuları kadrolarına katıyorlar. Fatih Akyel de buraya geliyor. Akyel bugün veya yarın imza atabilir" dedi.

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