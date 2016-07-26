Farkındalığımız artıyor!

Daha kolay odaklanabileceğimiz, keşif niteliğinde fikirlerin hayatımızı zenginleştireceği, önemli kararlar alırken sezgilerimizin arkasından gidebileceğimiz bir haftaya giriyoruz. Fikirlerimizi birbirimizle paylaşmanın ve fikir alışverişlerinin faydasını görebiliriz.

Yanlış zamanda yanlış söyleme riski

Bu hafta Merkür’ün olumlu ve olumsuz açıları ve de Uranüs’ün geri hareketi ön planda.

Hızlı düşünmek, ani kararlar almak, çabuk şekilde sonuca ulaşmak veya yanlış şeyler söylemek nedeniyle anlaşmazlıklar, tartışmalar veya düşmanca hareketler artabilir. Karşımızdaki kişileri dikkatle dinlemeli ve düşünmeden asla konuşmamalıyız. Aksi takdirde ilişkiler veya hayatımızın diğer alanları zarar görebilir. Aşırı ısrarcı veya kafasının bildiğine giden bir profil çizmekten veya bu tür kişilerle tartışmaktan kaçınalım.

Önemli kararlar almak, önemli iş görüşmeleri, pazarlıklar veya hukuki konular açısından daha dikkatli olmalıyız. Zira, alelacele karar almanın veya hareket etmenin zararlı sonuçları olabilir ya da aklımıza güzel şeyler gelse bile, yanlış zamanda yanlış yerde veya yanlış kişilere söylemenin sıkıntısını yaşayabiliriz. Yollarda veya kızgın kişilerle diyaloglarda dikkatli olmakta fayda olacaktır.

Sürpriz haberler, ele geçen bilgiler

Ancak aynı zamanda, sürpriz haberler, ele geçen bilgiler, ortaya çıkan olaylar veya bazı konularda artan farkındalık türünde durumlar olumlu görünüyor. Farklı kişilerle iletişimde olmak ufkumuzu geliştirmekle kalmayıp, pek çok konuyu farklı açılardan görmemizi veya farkındalığımızın artmasını sağlayabilir. Yaratıcılığımız yüksek ve zihnimiz açık olacaktır.

Hafta sonuna doğru, görev ve sorumluluklarımızın kolayca üstesinden gelebilir, başladığımız işleri tamamlayabilir, işimizde terfi veya tanınma şansı yakalayabilir ya da geçmiş işlerimizin takdir edildiğini görebilir veya bu alanlarda başarıyı yakalayabiliriz. Birinci paragrafı unutmamak kaydıyla tabii!!! Artistik konularda kendimizi daha iyi ifade edebileceğimiz, maddi başlıklı ya da yaratıcılık gerektiren işlerde en iyisini ortaya koymak için çabalayacağımız süreçteyiz.

Geri harekete geçecek olan Uranüs ise, önümüzdeki 4 ay boyunca, yapmaya cesaret edemediğimiz değişiklikleri yapabilmemizi sağlayacak içsel cesareti toplamamıza olanak tanıyabilir. Uranüs tekrar doğru harekete geçtiğinde yapacağımız fiziki değişikliklere mental olarak hazırlanmamızı sağlayabilir. Aynı zamanda ister cehalete, ister gençliğe bağlı olsun isyankar veya saldırgan olduğumuz ya da radikal değişiklikler yaptığımız konularda yanlışlarımızı görmemizi sağlayacak ve farkındalığımızı da arttıracaktır.

Mevcut koşulların genel anlamda ve bireysel hayatlarımız bakımından değiştiği bir dönemde, değişen koşullara uygun davranmamızı sağlayacak içsel değişimi bu süreçte tamamlayabiliriz. Son yıllarda soluksuz devam eden, sınır tanımayan ve kaba, bazen acımasız değişikliklerin daha yöntemsel ve organize değişime doğru ilerleyeceği süreçteki geçiş ve adaptasyon dönemini akla getiriyor bu gerileme. Organize değişiklikler öncesi 4 ayı kapsayan sıkı bir çalışma periyoduna giriyoruz da denebilir.

Ancak, bu süreçte ağızdan kaçan kelimeler nedeniyle, teknolojik, elektrik ve elektronikle, havayla, ulaşımla ya da bilişimle bağlantılı konularda yine beklenmedik olaylara açık olabiliriz. Dolayısıyla, kelimelerimizi dikkatle kullanmalı, elektrik, bilgisayar, telefon ve araç kullanımı esnasında özellikle dikkatli olmalıyız.

Değişik veya zaman zaman şaşırtıcı olaylar yaşanabilir ya da bazı kişilerin kim olduklarını, ne yapmaya çalıştıklarını veya neyi niye söylediklerini anlamakta zorlanabiliriz.