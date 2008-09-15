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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >F

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    Hürriyet Haber
    15.09.2008 - 16:07 | Son Güncelleme:

    Fama : Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer'in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok ağızı vardır. Çok hızlı uçardı.
    Fames : Açlığın sembolü.
    Fatum : Talih tanrısı.
    Fauma : Tanrı Faunuz'un karısı
    Faunus : Latinlerin ıssız tabiat tanrısı.
    Febris : Hararet ve Sıtma tanrıçası.
    Feronia : Çeşmelerin ve ormanların tanrıçası.
    Fides : Verilen sözde durma tanrısı
    Fors : Tesadüf tanrıçası.
    Flora : Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçası.
    Furiler : Yeraltı cehenneminin korkunç devleri. Bunlar tanrıların intikam memurları idi ve Poseidon'un kanından olmuş Yer'in kızlarıydı.İnsanların kalplerine korku ve vicdan azbını getirirlerdi.
    Fraude : Hile tanrıçası. Yarı insan yarı yılandı.
    Furina : Hırsızların tanrısı.
    Furrına : Tibet nehri kenarında bir kaynağın ve ormanın tanrısıydı.
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