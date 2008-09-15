Fama : Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer'in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok ağızı vardır. Çok hızlı uçardı.

Fames : Açlığın sembolü.

Fatum : Talih tanrısı.

Fauma : Tanrı Faunuz'un karısı

Faunus : Latinlerin ıssız tabiat tanrısı.

Febris : Hararet ve Sıtma tanrıçası.

Feronia : Çeşmelerin ve ormanların tanrıçası.

Fides : Verilen sözde durma tanrısı

Fors : Tesadüf tanrıçası.

Flora : Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçası.

Furiler : Yeraltı cehenneminin korkunç devleri. Bunlar tanrıların intikam memurları idi ve Poseidon'un kanından olmuş Yer'in kızlarıydı.İnsanların kalplerine korku ve vicdan azbını getirirlerdi.

Fraude : Hile tanrıçası. Yarı insan yarı yılandı.

Furina : Hırsızların tanrısı.

Furrına : Tibet nehri kenarında bir kaynağın ve ormanın tanrısıydı.

