Fama : Halkın sesinin sembolü olan Fama Yer'in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok ağızı vardır. Çok hızlı uçardı.
Fames : Açlığın sembolü.
Fatum : Talih tanrısı.
Fauma : Tanrı Faunuz'un karısı
Faunus : Latinlerin ıssız tabiat tanrısı.
Febris : Hararet ve Sıtma tanrıçası.
Feronia : Çeşmelerin ve ormanların tanrıçası.
Fides : Verilen sözde durma tanrısı
Fors : Tesadüf tanrıçası.
Flora : Yeşeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçası.
Furiler : Yeraltı cehenneminin korkunç devleri. Bunlar tanrıların intikam memurları idi ve Poseidon'un kanından olmuş Yer'in kızlarıydı.İnsanların kalplerine korku ve vicdan azbını getirirlerdi.
Fraude : Hile tanrıçası. Yarı insan yarı yılandı.
Furina : Hırsızların tanrısı.
Furrına : Tibet nehri kenarında bir kaynağın ve ormanın tanrısıydı.