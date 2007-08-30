Eylül'de neler olacak?

01



KOÇ

Bazı duygusal sorunlarla ve sınırlamalarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. Duygusal yakınlık içinde olduğunuz kimseye zaman ayırmaya ve onunla ilgilenmeye gayret etmelisiniz. Eşiniz ya da sevgilinizle gerilimli durumlara girmeniz mümkündür. Münakaşalardan kaçınmalısınız. Sevgiliniz ya da eşinizle, bazı arkadaşlarınız yüzünden bozuşabilirsiniz veya sosyal ilişkileriniz yüzünden duygusal ilişkilerinizin uyumunu bozabilirsiniz.

BOĞA

Eğer yalnız bir insansanız bugün karşı cinse göstereceğiniz yaklaşımlar reddedilebilir. Duygusal nedenlerle aşırı harcama yapma meylindesiniz. Karşı cinsten birisiyle uzun bir yolculuk yapmanız ve bu yolculukta fazlasıyla yakınlaşmanız mümkündür. Eş ya da sevgilinizin sizinle uyumsuz tutumlara girmesi olasıdır.

İKİZLER

Yeni bir kimseyle tanışabilir ve aklınızda olmasa bile onunla duygusal yakınlık kurabilirsiniz. Bu gün sosyal yaşamınız oldukça aktiftir ve yeni insanlarla tanışmanız olasıdır. Eğer siz evli bir insansanız aileniz yada eşinizin ailesi yüzünden evlilik ilişkileriniz zorlaşabilir. Öte yandan erkekseniz karşı cins ilişkilerinde şanslısınız.

YENGEÇ

Bilinçaltınızda sevgiliniz veya eşinize karşı bazı kızgınlık birikimleri olabilir. Bugün kızgınlıklarınızı açığa çıkartmanız ve kötü bir patlama yapmanız olasıdır. Eğer kendinize hakim olmaya gayret ederseniz önemli bir kavgayı engelleyebilirsiniz. Yeni başlayan bazı ilişkiler içindeyseniz bugün planlarınızda bazı aksiliklerle karşılaşmanız olasıdır.

ASLAN

Bir arkadaşınız gereksiz gevezelikleriyle duygusal ilişkilerinizi zorlaştırabilir. Bazı gizli ilişkileriniz varsa dikkatli olmanız gereklidir. Bugün sırlarınız ortaya çıkabilir. Sağlık sorunları yüzünden ilgilenmeniz gereken şeylere fazla konsantre olamamanız olasıdır. Eğer sizden daha genç birisiyle duygusal ilişkiniz varsa bu gün onunla bazı sorunlarınız olabilir.

BAŞAK

Yeni bir aşk ilişkisi için harakete geçmeyi planlıyorsanız bugün yeni ilişkiler geliştirmek için uygun değildir. Süregelen ilişkileriniz için ise, bu gün uyumlu ve sakindir. Eğer siz bir kadınsanız bugün bir erkek kalbinizi kırabilir. Oldukça duygusal olduğunuz bir gündesiniz ve küçük şeylerden bile alınabilir, kırılabilirsiniz.

TERAZİ

Sevgiliniz kimse sizden uzakta ise onunla görüşmeniz veya ondan mutlu bir haber almanız olasıdır. Siz bir erkekseniz bugün bir kadınla özel olarak ilgilenmeniz mümkündür. Hangi cinsiyette olursanız olun, yeni ilişkiler başarmaya ve karşı cinsi, elde edebilmeye uygunsunuz. Kafanızda karşı cinsle ilgili planlar varsa onları yürürlüğe koyabilirsiniz.



AKREP

Eviniz, işiniz yada sosyal ilişkilarınız bugün bütün enerjinizi tüketebilir. Özellikle erkekseniz her türlü aktivitede isteksiz olabilirsiniz. Kadınsanız, eşiniz ya da sevgiliniz bazı etkinlikler yüzünden size yaklaşmakta zorluk çekebilir. Alışılmış dışı bazı olaylar yaşamaya uygun bir gündesiniz. Duygusal konularda ne istediğinizi bilememeniz ve karasızlık yüzünden bazı fırsatları kaçırmanız olasıdır.

YAY

Genel olararak da kararsız bir gününüzdesiniz. Karar vermeniz gereken durumlara girmeniz gerekebilir. Bugün alış verişe çıkmanız boşuna zaman kaybı olabilir. Çok önemli konularda yanılmanız mümkündür. Eğer siz bir kadınsanız birlikte olduğunuz erkeğe dikkat etmelisiniz. Bazı yalanlarını yakalamanız olasıdır. Eğer erkekseniz, erkek arkadaşlarınıza karşı dikkatli olmalısınız.

OĞLAK

Bir arkadaşınız sizin için önemli olabilecek konulara ard niyetli yaklaşımlar içinde olabilir. Yakın çevrenizle ilgili olarak duyacağınız dedikoduları fazla ciddiye alarak huzursuzlanmanız olasıdır. Eğer siz bir kadınsanız yakın çevrenizde olan bir erkeğin kırıcı bir davranışıyla karşılaşabilirsiniz. Ama siz bir erkekseniz bu gün alışılmadık bir olayla karşılaşmanız ihtimali var.

KOVA

Duygusal ilişkilerinizde egoistleşme meylindesiniz. Bencil tutumlarınızı kontrol altında tutamadığınız takdirde süregelen ilişkilerinizi zorlaştırabilirsiniz. Bugün özellikle yanlış anlamalardan kaynaklanan bir kavgayla karşılaşabilirsiniz. Birlikte olduğunuz insanın sorunlarını hafife almamanız gerekiyor. Çevrenizde memnuniyetsizlik içinde olan birileri olabilir.

BALIK

Bazı kimseler gerçekten de zor durumda olabilirler fakat herşeyden önce bugün kendinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Başkalarının sorunlarını halletmekle uğraşırsanız kendinizi ilgilendiren önemli fırsatlar kaçırabilirsiniz. Eğer siz bir kadınsanız birlikte olduğunuz erkeğe karşı, bilinçaltı seviyenizde büyük bir öfke birikimi olabilir. Uzun süreden beri yerleşen, farkedemediğiniz stresleriniz olabilir. Bunların bilinçüstüne taşmaları olasıdır.

02



KOÇ

Hangi cinsiyetten olursanız olun uyumlu ilişkilerinizi bozma eğilimindesiniz. Evli ya da uzun süreli bir ilişki içinde olan birisiyseniz duygusal hayatınız olumlu bir devreye girmektedir. Eş ya da sevgilinizle mutlu bir gün yaşayabilirsiniz. Ama eğer yalnız bir kimseyseniz bu günlerde sonu evliliğe varabilecek, uyumlu bir ilişkinin temelini atabilirsiniz. Genele açık, kalabalık yerlerde bulunmamalısınız.

BOĞA

Bugün az tanıdığınız kimselerle ilişki kurmaktan kaçınmalısınız. Eğer siz bir erkekseniz kadınları istismar etme meylindesiniz ya da kadınsanız erkeklerin istismarına açık durumdasınız ve bir erkekten zarar görebilirsiniz. Duygusal yapınızdan dolayı çevrenize beklenmedik tepkiler gösterebilirsiniz. Sinirlerinizi kontrol altında tutmaya çalışmalı ve herşeye alınmamaya gayret etmelisiniz.

İKİZLER

Bu gün özellikle hoşlanacağınızın düşünüldüğü davranışlara ters tepki göstermemeye çalışmalısınız. Bu gün evinizde veya kolay bulunabileceğiniz yerlerde olmaya gayret edin. Uzun zamandan beri görmediğiniz bir dostunuzun sizi araması mümkündür. Sizi arayan bir insanla ilişki kuramazsanız sonradan oldukça üzülebilirsiniz çünkü ondan bazı şeyler öğrenmeniz ve bunların doğrultusunda kendinize yeni bir rota çizmeniz mümkündür.

YENGEÇ

Bilinçaltı seviyenizde her türlü yasak ya da zararlı şeye meyil var, bazı çılgınlıklar yapabilirsiniz. Fiziksel risklere girmeyin. Kadınsanız sadece eğlence olsun diye başınıza iş açabilirsiniz. Bir süredir ihmal ettiğiniz dostlarınızı aramanız gerekiyor. Bazıları sizin keyfi ihmaller içinde olduğunuzu ve yeni dostlarınızla gereğinde fazla ilgilendiğinizi farkediyorlar. Bugün evinizde bazı ufak tefek tamirat sorunları çıkabilir.

ASLAN

Sizin için bu gün ve hatta önümüzdeki hafta boyunca en önemli sorun trafik ve ulaşım sorunudur. Kara yolu ile uzun yolculuklar yapmamalı ve riskli araç kullanan kimselerden uzak durmalısınız. Kötü bir şey olmasa bile bugün trafikte tıkanıp kalmak sizi canınızdan bezdirebilir. Öte yandan eşinizle ilgili konularda, yoğun ve yorucu faaliyetlerle geçirebilirsiniz. Aşırı yorulmanız ve fiziksel güç sarfetmeniz olasıdır.

BAŞAK

Gayretleriniz sonucunda sizi sıkan önemli bir derdi halledebileceksiniz fakat gününüz yorucu geçecek. Bu gün şanslı başlangıçlar yapabilirsiniz. Duygusallığa eğilimlisiniz ve sosyal çevreniz içindeki birisiden duygusal yaklaşımlar görebilirsiniz. Eğer siz bir erkekseniz arkadaş çevrenizdeki bir kadına yakınlık duyabilirsiniz. Siz bir kadınsanız, sosyal ilişkileriniz sırasında tanışacağınız bir erkekle hoş bir macera başlatabilirsiniz.

TERAZİ

İş ilişkilerinizde aşırı derecede bencil davranmaktasınız. Yükü birlikte çalıştığınız kimselere yıkmaktasınız. İşlerinizi başkalarına yıkmaktan hiç bir zaman iyi sonuç alamazsınız. Başkaları herhangi bir şeye sizin göstereceğiniz özeni gösteremezler. Kendi işinizi kendiniz takip etmelisiniz. Tembelliğinizi yenip hiç olmazsa önemli konulara gereken özeni göstermelisiniz.

AKREP

Bu gün, sizi uzun zamandan beri düşündüren bir işi şaşılacak derecede kolay şekilde halledeceksiniz. İnsanlara her istediğinizi yaptırtabilir ve sıcak ilişkiler geliştirebilirsiniz. Süregelen duygusal ilişkileriniz biraz zorlaşabilir. İlişkide olduğunuz kimse ile kırıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evliyseniz ve eğer isterseniz evlilik ilişkilerinizi düzene sokabilirsiniz, biraz romantik olduğunuz takdirde karşılığını görecekiniz.

YAY

Evliller için güzel bir gün. Eş ya da sevgilinizle birlikte bazı yerlere gidebilir ya da evinizde bazı misafirler ağırlayabilirsiniz. Bugünkü etkiler size mutlu duygusal yakınlıklar vaad etmektedir. Fakat yalnız bir insansanız idalinizdeki sevgiliyle bugün karşılaşmanız olasıdır. İnsanların söz ve vaadlerine inanarak pasif kalmamanız ve derhal harekete geçmeniz gerekmektedir. Gerekli ataklığı gösterebilirseniz dar boğazları kolaylıkla geçersiniz. Bugün tanışacağınız kimselere dikkat etmeniz gerekiyor.

OĞLAK

Bazı konularda sizi engellemek isteyen kimseler var. Bunların kimliklerini yakında anlayabilirsiniz. Şimdilik gözden uzak olan pürüzler sonradan başınıza dert olabilir. Karşı cins ilişkilerinde tam olarak şanslısınız. Heyecanlı maceralara ve yeni birlikteliklere açıksınız. Fırsatları değerlendirmekte tereddütünüz olmamalıdır.

KOVA

Bir süreden beri tanıdığınız ve aranızda ciddi bir şey geçmemiş olan birisi aslında sizi arzulamakta. Çevrenizdeki taliplleri yeniden değerlendirir ve bir daha düşünürseniz karlı çıkarsınız, tabii ki uygunsanız. Eğer siz bir kadınsanız bu gün fiziksel olarak zayıfsınız. Ama siz bir erkekseniz bulaşıcı hastalıklara karşı zayıf durumdasınız. Günün iyi yanı elinize bir miktar para geçmesi ihtimalidir.

BALIK

Bugün aşırı fiziksel gayretlerden ve oradan oraya koşuşturmaktan uzak durun. Bir süreden beri içinizde taşıdığınız isteklerinizi gerçekleştirebilir ve istediğiniz kimseye açılabilirsiniz. Siz bir kadın bile olsanız etkinliği ele almalı ve istediğiniz kimsenin üzerine gitmelisiniz. Bugün duygusal sürprizler içermektedir. Fakat işinizle ilgili bir iyi gelişme, bir de tatsızlık yaşamanız olasıdır.

03



KOÇ

Sizi şaşırtacak bir haber almanız ihtimali güçlüdür. Bunu saklı tutmayıp, tartışmaya açmalısınız. Bazı şeyleri sır olarak tutmayı düşünürseniz bu sırlar ilerde karşınıza zorluklar olarak çıkarlar. Alacağınız bir haber yüzünden, bir yere gidebilir ve asıl yapmanız gereken şeyleri ihmal edebilirsiniz. Gereken şeyi, gereken zamanda yapmazsanız biriken şeyler önümüzdeki günlerde başınıza iş açabilir.

BOĞA

Bugün ikinci derecedeki işler için vakit ayırmamalısınız. Kullandığınız aletlerle ve özellikle de elektirikli olanlarla başınız derde girebilir. Evde kullandığınız aletlerin ısı ile ilgili sorunları olabilir. Bu gün elektirikle ilgili tehlikelere açıksınız. Ve bu gün birisi sizden borç para ya da ödünç bir şey isterse iyice düşünün. Yani sizden para veya eşya isteyebilecek olan kişi sizden aldığını iade edemeyebilir.

İKİZLER

Alım satımla ilgili konularda şanslısınız. Bu gibi şeyler için harakete geçebilirsiniz. Duygusal ilişkilerde şansınız kapalı. Böyle bir randevunuz varsa bu günlük onu ertelemenizde fayda var. Aşk hayatınızda olmadık tersliklerle karşılaşabilir ve herşeyi berbat edebilirsiniz. Siz bir kadınsanız az tanıdığınız ve ciddi konumda olduğunuz bir erkekle yakınlaşmanızda fayda vardır.

YENGEÇ

Gününüz oldukça hareketli ve zevkli geçebilir. Alacağınız davetler konusunda fazla düşünmeyin. Yapacağınız her işte dikkatli olmalı ve iyi düşünmelisiniz çünkü bu gün hem şanslı, hem şanssızsınız. Bu gün herhangi bir kağıt imzalamaktan kaçınmalısınız. Aslında iyi bir olay olsa bile bu gün atacağınız imzalar başınıza iş açabilir. Kısacası bugünü yeni şeylere teşebbüs etmek yerine, yarım kalan şeyleri tamamlamaya ayırmalısınız.

ASLAN

Bazı misafirleriniz olabilir veya sizin bir tanıdığınıza gitmeniz gerekebilir, iyi vakit geçireceksiniz. Sizin için paraya dönük bir gün. Parayla ilgili yapacağınız herşey kazançlıdır. Alım satım veya iş anlaşmalarında şanslısınız. Beklenmedik yer ve durumlardan elinize para geçebilir. Bugün düşünebileciğiniz işlerin hepsinin sonunun hayırlı olması olasıdır.

BAŞAK

Siz bir kadınsanız bu gün bazı aksiliklere hazır olmanız gerekir. Sevdiğiniz kimselerden kötü muamele görebilir, iş konusunda tersliklerle karşılaşabilirsiniz. Ufak tefek hastalık ve kazalar geçirebilirsiniz. Buna karşın karşı cinsin ilgisini fazlasıyla çekebileceğiniz bir gününüzdesiniz. Çalıştığınız işin dışındaki alanlarda şansınızı denemeniz gerekiyor.

TERAZİ

Karşınızdaki herkesle olur olmaz dalga geçmeye çalışmayın. Ağır bir tepki görebilirsiniz. Bugün alaycılığınız üzerinizde ve kırıcı şakalar yapabilirsiniz. Ağır esprileriniz yüzünden eşiniz ya da sevgilinizle aranız bozulabilir. Öte yandan durumunuzdan çok memnun bile olsanız, daha iyi fırsatlara açıksınız. Bu gün herkesi kıskandırabilecek bir teklif almanız da mümkündür.

AKREP

Siz bir erkekseniz duygusal yönünüz biraz hassastır ve sonuçsuz ilişkilere heves edebilirsiniz. Kızgınlık hissedebilirsiniz, bu doğrultuda ilişkilerinizde daha dikkatli olmalısınız karşınızdaki insanın hissi durumunu çabuk kavrayabiliyorsunuz ve bugün hissi yönden güçlü sayılırsınız, kolay yaşama arzusundasınız ve genelde moraliniz yerinde ve neşelisiniz. Birşeyler yapın mesela birini sevindirin...

YAY

Yeni kimselerle tanışmalar veya ilginç bağlantılar kurma fırsatları yakalayabilirsiniz. Yazışmalardaki hareketliliği hissedeceksiniz ve seyahat planları yapıyor olabilirsiniz. Bu gün anlayış ve idrak yönünden bir hayli güçlüsünüz. Ve siz bir erkekseniz duygusal yönünüz biraz hassastır ve sonuçsuz ilişkilere heveslenebilirsiniz.

OĞLAK

Alışveriş ve bu tür konularda bugün yoğunluğu hissedeceksiniz. Yeni ve ticari yönden kazançlı olabileceğiniz bağlantılar kurma fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Hoşça vakit geçirebileceğiniz misafirleriniz olacak ve bunun dışında genelde bugün zihinsel yönden aktif ve faal olacaksınız. Ayrıca çevrenizde sizi kıskanan ve arkanızdan çeşitli kulisler yapan birisi hakkında bazı şeyler öğrenebilirsiniz.

KOVA

Sanki sizin iyiliğinizi istermiş gibi davranan ard niyetli kimselere dikkat edin. Sizi sevmeyen birisi çevrenizde, ona karşı dikkatli olmalı ve açık vermemelisiniz. Evinizde ufak bir anlaşmazlık olabilir. Evliyseniz, eşinizle ilgili bir sorun bu gün sizi fazlasıyla meşgul edebilir. Eğer herhangi bir sağlık sorunu olursa bu önemsiz bir şey gibi görünse bile bir doktora görünmeniz gerekir. Bu günlerde mikrobik hastalıklara açıksınız çok yakın ilişkilerde bulunmaktan kaçının.

BALIK

İletişimle ilgili sorunlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Telefon, e-posta gibi şeyler size büyük zorluklar çıkartabilir. Eğer beklediğiniz bir para varsa bu gün boşuna ümitlenmemelisiniz. Beklediğinizi alamayacak veya beklediğinizden daha az alacaksınız. Bugün karşınızdaki insana kendinizi tam olarak ifade edebilir ve ondan gereken anlayışı görebilirsiniz.

04



KOÇ

Hangi konu olursa olsun yeni girişimlerde bulunmaktan korkmayın. Evinizde aşırı yorulmanızı gerektiren bazı olaylar mümkün, aniden bastıran ve uzun süre kalabilecek olan misafirleriniz olabilir. Düşündüğünüz bir yolculuk varsa bunu ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Eviniz için bazı masraflara girmeniz de olasıdır. Acelecilikten kaçınmanız gerekiyor. Sizi sakarlaştırabilecek bazı etkiler altındasınız.

BOĞA

Her konuda güzel ve şanslı bir gündesiniz. Bir süredir beklediğiniz bir olay gerçekleşebilir. Ama sevdiğiniz bir arkadaşınızla kötü şekilde darılabilirsiniz. Bu durum size sonradan üzüntü verebilir. Bugün yapabileceğiniz en iyi şey meydana gelebilecek olan olaylara aldırmamaktır, ortaya koyacağınız tepkiler olumlu sonuca götüremezler ve size söylenen şeylerin etkisi altında kalmaya fazla uygunsunuz.

İKİZLER

İnsanların laf olsun diye de konuşabileceklerini hesaba katmalısınız. Olaylar size gözüktüğü ya da söylenildiği kadar pembe değil. Olumsuz yönleri de düşünmelisiniz. Bir dostunuzun tutumu canınızı sıkabilir ve onun hakkında olumsuz planlar yapmaya başlayabilirsiniz. Olayları içinize atmayıp, yeterince tepki verirseniz hem ferahlarsınız hem anlaşmazlıkları önlemiş olursunuz.

YENGEÇ

Bu gün parasal açıdan şanslısınız ve bir başarı kazanabilirsiniz. Gün üzerinizde otorite sahibi olan kimselere istediklerinizi kabul ettirmek için uygundur. Çevrenizde bir huzursuzluk olabilir. Ama sakin ve en azından zihinsel açıdan dinlenme dönemindesiniz. Çevre huzursuzlukları size fazla etki yapamayacaktır. Olayları takip etmeyi ve ilersi için hazır olmayı ihmal etmemelisiniz.

ASLAN

Büyük masraflara hazır olun. Bunların nereden çıkacağını söyleyebilmek pek kolay değil fakat önemli masraflar yapmanızı gerektirecek şeyler olabilir. Bütçenizi denkleştirmekte zorluk çekebilirsiniz. İçinizden tembellik yapmak gelebilir fakat yapmanız gereken işleri ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Sevdiğiniz kişiyle aranızda bazı anlaşmazlıkların olmaması için özen gösterin.

BAŞAK

Bu günü dikkatli değerlendirmeniz aşk hayatınız açısından daha olumlu olacaktır.

Yine bu gün yapacağınız bazı görüşmelerin sizin için olumlu olması mümkündür, özellikle önemli kişilerle yapacağınız görüşmelerde dikkatli olmanız gerekiyor. Yapmanız gereken işleri ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Maddi açıdan varolan sorunlarınızı çözümlemek amacıyla bulunacağınız girişimlerden zarar görebilirsiniz. Her konuda dikkatli olmanız ve mantıklı hareket etmeniz gerekiyor.

TERAZİ

Oldukça iyi bir gün geçirebilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle birarada olmak, içinde bulunduğunuz bazı sıkıntılardan uzaklaşmanızı sağlayacaktır. Yalnızsanız, yeni bir ilişkiyi arayabilirsiniz. Uzun süredir canınızı sıkan konuların çözüme yaklaşması mümkündür. Bir konuda ihtiyatlı olmanız ve dereyi görmeden paçaları sıvamamanız gerekiyor.

AKREP

Uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızdan alacağınız haber sizi şaşırtacaktır. Bir tanıdığınızı mutlu eden bir olayın sizi de mutlu edeceğini söyleyebilirim. Sevdiğiniz kişiyle birlikte olumlu bir gün geçirebilirsiniz ve aranızdaki anlaşmazlıkları çözümlemeniz de mümkün olabilecektir. Mesleki konulardaki yoğunluk, bugün canınızı sıkabilir.

YAY

Kendinize bir tatil imkanı aramaktaysanız bunun fazla uzak olmadığını bilin. Aile içinde bazı huzursuzluklar yaşamanız mümkündür, aile içi ilişkilerde son derece dikkatli ve uyumlu olmanız gerekiyor. Duygusal huzursuzlukların etkilerini diğer alanlarda da hissedebilirsiniz. Son derece dikkatli ve çevrenizdekilere karşı uyumlu olacağınız bir gündesiniz. Bu gün sosyal ilişkilerinizi güçlendirebileceğiniz imkanları elde etmeniz mümkün olabilecektir.

OĞLAK

Aile ve ev işlerine vakit ayırabileceğiniz bir gündesiniz. Arkadaşlarından gelecek teklifler sizi kararsızlığa itebilir. Ailenizle birlikte vakit geçirmek isteyebilirsiniz fakat dostlarınızdan alacağinız davetler de sizi cezbedecektir. Sevdiğiniz kişiden gelebilecek bir öneri üzerine kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Uyumlu olmanız ve küçük sorunları büyütmemeniz, ilişkilerinizi geliştirecektir.

KOVA

Maddi sorunların çözümlenmesi, sosyal etkinliklere katılmanızı sağlayacaktır. Bugün dostlarınızla iyi vakit geçirebilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde alıngan olmanız tersliklere sebep olabilir, dikkatli olmalısınız. Bazı konularda fanatik olmanız çevrendeki kişilerle olan ilişkilerinize zarar verebilir. Maddi açıdan bazı sorunlar görülebilir. Zorunlu harcamaları geciktirin.

BALIK

Gerek aile ve gerekse sosyal ilişkileriniz açısıdan olumlu bir gün geçirmeniz mümkün olabilecek. Duygusal ilişkilerinizle ilgili olarak alacağınız dedikoduları fazla ciddiye alarak huzursuzlanmanız olasıdır. Eğer siz bir kadınsanız yakın çevrenizde olan bir erkekten hoş olmayan yaklaşımlar görebilirsiniz. Ama siz bir erkekseniz bugün alışılmadık ilişkilere isteklisiniz ve egoistleşme eğilimindesiniz.

05



KOÇ

Bencilliğiniz kontrol altında tutamadığınız takdirde süregelen ilişkilerinizi zorlaştırabilirsiniz. Yanlış anlamalardan kaynaklanan bir kavgayla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye heveslenebilir ve isterseniz bunu gerçekleştirecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. İş çevrenizde bulunan birisi ile son derece uyumlu bir ilişkiye girmeniz mümkündür.

BOĞA

İş çevrenizde tanıyacağınız ya da tanıdığınız birisi ile uyumlu bir ilişkiye girmeniz olasıdır Eğer siz bir erkekseniz evinizle ilgili bazı şeyler aşk hayatınızdaki fırsatlardan faydalanmanızı engelleyebilir. Bir toplantı veya benzeri bir durum için insanları organize etmek gibi şeylerle uğraşmanız olasıdır. Bugün çevrenizi idare etmeniz ve başkalarının hatalarını düzeltmek için yorulmanızda gerekebilir.

İKİZLER

Çevrenizdeki kimseler genellikle dalgın ya da ilgisizler ve bütün sorumluluk size kalıyor. İş çevrenize özel ilişkilerinizi yansıtmanız iyi olmuyor. Bu tavrınız dikkat çekiyor, arkanızdan laf çıkartılıyor ve bunu size özellikle belli etmiyorlar. Bazı kimseler size birşeyler söylemek istiyorlar fakat yanlış anlamanızdan çekiniyorlar. Kendinize çeki düzen vermelisiniz.

YENGEÇ

Kararsızlık etkileri altındasınız. Tereddüt yüzünden birçok şeyi kaçırmanız olasıdır. Kararsızlığınızı sosyal ilişkilerinize de yansıtabilirsiniz ve bazıları sizin yüzünüzden zor durumda kalabilirler. Bu gün elinizden geldiği kadar pasif olmaya çalışmalı ve çevreyi karıştırmamalısınız. Değerli eşyalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı şeylerin kaybedilmesi veya çalınması mümkündür.

ASLAN

İş veya sosyal aktiviteleriniz aşırı yoğun olabilir ve bu yüzden fazla dağınık olmak zorunda kalabilirsiniz. Elektirik ve elektirikli araçlarla ilgili bazı terslikler yaşayabilirsiniz. Biraz da tehlikeye açıksınız. Ev veya iş yerinizdeki herhangi bir arızayı kendiniz tamir etmeye çalışmamanız tavsiye edilir. Umut kestiğiniz bir konuda yeni gelişmeler olabilir.

BAŞAK

Karşınızdaki kimselere anlayışlı davranmalı ve olayları fazla büyütmemelisiniz. Karşılaştığınız ertelemeler ya da ilgisizlik olayların akışı yüzündendir kimseyi sorumlu tutamazsınız. Parayla ilgili gelişmelere açık bir gündesiniz. Size önemli bir iş getirebilirler ya da siz kendi gayretinizle bazı fırsatlar yakalayabilirsiniz, ne olursa olsun uyanık davranmalı ve gereken tepkileri göstermelisiniz.

TERAZİ

Başarılı olmanız gereken bir durumda, konsantre eksikliği yüzünden son anda tökezlenebilirsiniz. İşlerinizi kendiniz, sonuna kadar takip etmelisiniz. Bu gün size başkalarından fayda yok. Fayda olmadığı gibi zamanınızı boşa harcamanıza da sebep olabilirler. Hayatınızda bazı yenilikler olabilir. Kendinizi belli bir şeye tam olarak kanalize olabilirseniz o şeyi elde edersiniz

AKREP

Bir çok, benzeri şeyi aynı anda elde etmek isterseniz hepsini de kaybedebilirsiniz. İmkanları irdeleyip, en olumlusunun üzerine gitmelisiniz. Bir erkek yüzünden üzülmeniz ya da çok fazla sinirlenmeniz olasıdır. Erkekseniz işveren ya da amirinizle sürtüşmelerinizin olması olasıdır. Olayları kabullenirseniz hep böyle gider. Kendinizi savunmalısınız.

YAY

Elde etmek istediğiniz bir şeyi bir kadın, sizden önce davranarak veya sizi engelleyerek bozabilir. Bu gün çevrenizde size karşı bir tutum olabilir ve bunun farkına varmanız zordur. Aksayan şeylerin sebebini farkettiğiniz zaman da geç kalmış olabilirsiniz. Gece hayatı, bir yere gitmek, kalabalık içinde olmak, dinlenmek ve eğlenmek gibi şeylere eğlimlisiniz. Bu gün ve önümüzdeki bir, iki gün içinde hayat sizin için çok zevkli ve hızlı olabilir.

OĞLAK

Bu dönemde ciddi konulara boşverirseniz ilersi için enerji toplamış ve dinlenmiş olursunuz. Küçük şeylerle sevdiklerinizi hatırladığınızı belli ederseniz hem onları, hem kendinizi mutlu edersiniz. Fazla hareketli bir dönemdesiniz ve bir yerlere giderken ilgilendiğiniz konu hakkında hayati öneme sahip bazı şeyleri unutmaya eğilimlisiniz. Yanlış kimselere yaklaşmayın veya tedbirli olun.

KOVA

Yorgunluk ve karışıklıklara katlanmak istemiyorsanız planlarınızı yaparken daha dikkatli düşünmelisiniz. Yeni tanıştığınız kimselerden size hayır gelmesi ihtimali çok zayıf, aksine bazı zararlar da görebilirsiniz. Yeni tanıştığınız kimselerden bazı zararlar görebilirsiniz. Size telkin edilmek istenilen fikirleri iyice süzgeçten geçirmelisiniz. Bazı hataları düzelterek olumlu puanlar toplama fırsatı bulacaksınız.

BALIK

Başkasının hataları bile olsa hatalı bir şeyi görünce müdahale etmekten kaçınmayın. Ama çok gayretli olmaya çalışmanız bir işe yaramayabilir, üzerinize düşenden fazlasını yapmak için kendinizi harcamayın. Bu sıralarda fedakarlığınızın değeri anlaşılamaz, üstelik sizin gayretinize başkaları sahip çıkabilir. Yeni haberler geliyor. Bunların doğrultusunda kendi rotanızı değiştirmelisiniz.

06



KOÇ

Yeniliklere uymakta zaman kaybetmemelisiniz. Bugün sevdiğiniz bir arkadaşınızın zor durumu için üzülebilirsiniz. Ona yardım etme imkanınız var. Birlikte olduğunuz kimselere karşı fazla kurnaz davranışlar içinde olma eğilimindesiniz. Karşı cinsten yeni irtibat kurduğunuz birisi varsa, yakınlaşmak için gayretin sizden gelmesi gerekiyor. Bir erkekseniz bugün karşı cinsle yakınlık kurmaya çalışmayın.

BOĞA

Biraz daha aktif olmanın zamanı geldi de geçiyor bile. Ama aktif davranacağım diye iyice planlamadan harakete geçmeyin. Bu gün planlı ve girişken davranırsanız istediğiniz herşeyi elde etmeye uygun durumdasınız, bazı küçük sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Genel hareket tarzınızı değiştirmenizi gerektirecek bir durum yok.

İKİZLER

Bu gün karşılaşacağınız dertler küçük maddi kayıplar ve biraz zaman kaybıyla atlatılabilecek türden şeylerdir. Size karlı bir iş teklif edebilirler. Bu işin kazancı ilk bakışta görüldüğü kadar çok olmayabilir. Biraz sinir bozukluğu ve biraz da yorgunluk çekebilirsiniz fakat üzerinize düşeni başarıyla yapabileceksiniz. Kendinizi fazla sıkmayın ve olayları gözünüzde büyütmeyin.

YENGEÇ

İnsanların tahrik edici tutumlarına uymayın bu şekilde kaybedebilecek zamanınız yok. İyi niyetli yaklaşımlarınız beklenilen karşılığı göremeyebilir. Karşınızdaki kimseler fazla anlayışlı değiller. Bazı kimselere en azından bugün için fazla iyi niyetli davranmanız zayıf olmanız anlamına gelebilir. Biraz katı olmaya çalışmalısınız. Fiziksel bitkinlikler yüzünden planladığınız bir şeyi yapamamanız olasıdır.

ASLAN

Kendinizi aşırı yıpratmanızın sonucu olarak bugün piliniz bitebilir. Uyku düzeninizi daha fazla düşünmeli ve gereken dinlenmeyi kendinize sağlamalısınız. Şef, işveren ya da aile büyükleriniz gibi kimselerden gelen olumlu yaklaşımlar sizi şaşırtabilir. Çevrenizdekilerin sizi anladıklarına inanmasanız da onlar sizi anlıyorlar ve istediğiniz konularda şans veriliyor.

BAŞAK

Herhangi bir isteğinizi ortaya sürmek için uygun zamandasınız. Maddi konularda beklediğinizi bulamayabilirsiniz. Duygusal yakınlıklarda şanslısınız. Gerek aşk ilişkileriniz gerek sevdiğiniz kimselerle olan ilişkileriniz mükemmeldir. Sizi duygulandıracak olaylar yaşayabilirsiniz. Aile içinde maddi bolluğa sebep olabilecek bazı gelişmelerle karşılaşmanız olasıdır.

TERAZİ

Sizden beklenilen bir şey varsa elinizden geleni ortaya koymaktan çekinmeyin. Önemli gelişmeler yakındır. Bu gün aile çevrenizden fazla uzak kalmamaya dikkat etmelisiniz. Moralinizi bozmaya eğlimli olabilirsiniz. Üzerinizdeki etkiler kendi konularınızda, kendinizi yetersiz hissetmenize sebep olabilir. Bu gün toplumdan uzaklaşma ihtiyacı duyabilirsiniz.

AKREP

İş konularına ya da sosyal ilişkilerinize fazla dalarak eviniz ve ailenizden uzak kalabilirsiniz, bu tutumunuz istemeyeceğiniz gelişmelere sebep olabilir. Karşılaşacağınız tepkiler sizi şaşırtacak kadar ağır olabilir. Size yapılacak olan veya yapılan teklifler hakkında fazla düşünecek bir şey yok. Nasıl olsa bir şey kaybetmezsiniz. Herkese de bir şans verilmesi gerektiğini unutmayın.

YAY

Yapabileceğiniz en iyi şey bir denemeye girip, her şeyi yaşayarak görüp, anlamanızdır. Akıllıca planlar ve yaklaşımlarımlar içindesiniz fakat zaman bulamamak sizi sıkıştırabilir. Yine bu gün, zaman bulamamak sizi sıkıştırabilir. Planlarınızı yaparken zaman faktörünü göz önünde bulundurmalısınız. Söz verdiğiniz şeyleri yerine getiremezseniz zor durumda kalırsınız.

OĞLAK

Az bir gayretle üzerinizdeki yüklerden tamamen kurtulabilirsiniz. Bugün herşeyi temizleyip, yeni çıkabilecek şeylere hazır durumda olmanız lazım. Çevrenizde derhal girişmeniz gereken bir çok konu var ve yakında bunlar size yansıyacaklar. Aşk veya evlilik ilişkilerinizde kırıcı bir anlaşmazlığa hazır olmalısınız. Bu gün anlayış göstermekten ve karşı taraftan da anlayış görmekten uzaksınız.

KOVA

En masum şey bile size affedilmez hatalar gibi görünebilir. Bu yüzden konuları fazla büyütmeyin. Ağırlık başkalarının üzerinde bile olsa önemli şeylere teşebbüs edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Zor ve yorucu olabilecek durumlar sizi düşündürebilir Fazla düşünmeden gerekeni yapmaya çalışırsanız beklediğinizden daha başarılı olacağınızı göreceksiniz.