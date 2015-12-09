Evreka! Evreka! Alışılmadık fikirler gelişmeler

Güneş ve Uranüs arasındaki olumlu açı bugünlerde, alışılmadık şeyler ortaya koyma, rutinin dışına çıkma, yeni, hatta tuhaf fikirler bulma, yeni şeyler deneme, yeni işlere başlama, farklı olanı arama isteğimizi ve şansımızı arttırıyor. Alışkanlıklarımızdan kurtulmak, yeni şeyler denemek, özgür olmak ve özgür düşünmek isteyebiliriz. İçinizden çıkan bu kaşif ruhu diğerlerinin desteğini almamızı da kolaylaştırabilir. Ya da beklenmedik ve olumlu gelişmeler sorun yaşan yerlerdeki tıkanıklıkların çözülmesini veya yepyeni fırsatları önümüze taşıyabilir. Ancak, yine de karışık hafta da olmamız sabırlı ve sakin kalmamızı, riskli olaylarda ve yerlerde tedbiri elden bırakmamızı gerektiriyor. Ani olaylar veya ortaya çıkan gerçekler söz konusu olabilir. Özellikle, elektronik cihazlarımızı B planlarımız elimizde kullanmalıyız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel