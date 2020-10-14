Evinizi kendiniz boyayın… Evde badana boya yapmanın püf noktaları

Şimdi dilerseniz boya badana yapmanın inceliklerine ve bazı püf noktalarına gelin birlikte bakalım…

-Badana boya yapmak için evin boş olması ya da eşyaların bir yere toplanması işleri kolaylaştırır. Boya işlerine başlamadan önce eşyaların zarar görmemesi için üstlerini mutlaka branda ile örtmelisiniz. Boya işlemi esnasında zemine boya sıçramaması için aynı şekilde yerlere de branda serebilirsiniz.

- Boyama işlemine başlamadan önce boyanması istenmeyen bölgelere maskeleme bandı çekmek iyi bir fikir olabilir. Pencere kenarlarına ve kapı pervazlarına ince bant çekebilirsiniz. Boyama esnasında çerçevelenmiş alana boya yapmak işinizi kolaylaştıracaktır.

-Duvarlarınızı boyaya hazırlamak için çatlakları ve zarar görmüş noktaları macun ile kapatmalı, iyice kurumasını beklemelisiniz.

Eğer tavanın boyaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız önce oradan işe başlayabilirsiniz. Tavanı boyarken açılır kapanır merdivenlerden yardım alabilir, fırçanın boyunu uzatmak için sırık kullanabilirsiniz.

- Boyama esnasında ilk önce astar işlemi uygulanır. Astar, boya ile duvar arasında tampon görevi görür. Dayanıklı bir bitmiş yüzeyin olması için mutlaka astar atılır. Boya astarı uygularken çok kalın olmamasına dikkat edilmelidir.

- Tavan boyası ve astarın ardından duvarları boyamaya geçebilirsiniz. Rulo fırça kullanmak boyanın daha güzel ve kolay dağılmasını sağlayacak. Ancak rulo fırçadaki fazla boyayı ızgarada mutlaka akıtmalı, fazlasını almalısınız.

- Rulo fırça kullanırken boyanın güzelce duvara yedirilmesi ve gölgeli olmaması için fırçayı aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirerek duvarı boyamalısınız. Fırçayı hep aynı yönde hareket ettirmek çok önemlidir.

- İlk katın kurumasını beklemeli, ikinci katı öyle atmalısınız. Boyanızın kalıcı olması için ikinci katı mutlaka uygulamalısınız. Bu işlem seçtiğiniz duvar renginin daha çok kendini göstermesini de sağlayacaktır.

- Duvar köşelerini düzgün boyamak için kestirme fırçası ile boyama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

- Tüm işleriniz bittikten sonra tüm evi havalandırmayı unutmayın.