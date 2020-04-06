Zoom uygulaması ne kadar güvenilir?

İş olsun, eğitim olsun uzaktan erişim ve iletişim araçlarına daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bu anlamda pek çok iletişim aracı kullanıcı sayısını katlarken, dikkat çeken platformlardan biri de Zoom oldu. Bilgisayarda ve telefonda rahatça kullanılabilen uygulama ile görüntülü görüşme yapmak dışında pek çok özelliğinden de faydalanabiliyorsunuz.

Ancak Zoom uygulaması, şu sıralar güvenlik bazında tartışmaların da hedefi oluyor. New York'ta 1 milyonu aşkın öğrencinin uzaktan eğitim için kullanması beklenen Zoom'un güvenilir bulunmaması nedeniyle eyalette yasaklanması dikkat çekerken, bu uygulama yerine Microsoft Teams platformu ile yola devam edilmesi kararlaştırıldı. Microsoft Teams'in ise açıklanan son verilere göre dünya genelinde aktif 46 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Peki Zoom'un güvenlik konusunda endişe yaratan noktaları neler?

BBC'de yayınlanan bir haberde, Zoom'un zayıf görülen noktaları şöyle sıralanıyor:

Zoom toplantısını başlatan kişi, katılımcıların aktivitelerini izleyebiliyor, Zoom pencereleri nerede aktif nerede değil görebiliyor

Uygulama ayrıca, yöneticilere kullanıcıların aktiviteleriyle ilgili ayrıntılı performans

değerlendirmesi yapabiliyor, toplantı süreleri ve sayısı temelinde sıralama görebiliyor

Bir kullanıcı Zoom aracılıyla herhangi bir konuşmayı kaydediyorsa, yöneticiler bu içeriğe erişebilir

Bir toplantı devam ederken veya bittiğinde yöneticiler her bir katılımcının işletim sistemi, IP adresi ve konum verisi, chat bilgisini görebiliyor.

Elbette Zoom'un ispatlanabilmiş bir güvenlik zaafiyeti bulunmuyor; ancak ortada önemsenecek derecede birçok güvenlik riskinin bulunduğu da açık.



